living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رولان خوري: الكازينو أدخل إلى الدولة حوالي 90 مليون دولار في 2018 ولدينا خطط للسنوات العشرين المقبلة

12
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 لفت رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" رولان خوري، إلى أن "الأرباح التي حققها الكازينو عام 2018 تبقى موضوعا إداريا، لكننا أدخلنا إلى صندوق الدولة حوالي 90 مليون دولار، في حين أن ما كان يدخل إلى صندوق الدولة في السنتين الماضيتين لم يكن يتجاوز الـ60 مليون دولار".

وأوضح "أنني لست مقربا من رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أو من رئيس الجمهورية ميشال عون، بل أنا في صلب الحزب السياسي، في "التيار الوطني" ورئيس حزبي اسمه جبران باسيل"، مؤكدا أنه "لغاية اليوم وللغد أيضا، لم يتصل باسيل ويطلب أي خدمة من داخل الكازينو".

وأعرب عن أمله في أن "تتشكل الحكومة قريبا"، كاشفا أن "لدينا وعدا من كل السياسيين أنهم سيسيرون بخطة تمديد الامتياز للكازينو". كما بين أن "لدينا خططا للصالات، ونأمل أن يصبح لدينا صالة لـ"البينغو" ووصلنا إلى المراهنات عبر الإنترنت".

وأكد أن "لدينا خطة للغد، وخططا للسنوات العشرين المقبلة. تعلمنا في المدرسة السياسية أن نخطط إلى الأمام". وقال: "أعتبر نفسي على الطريق الصحيح، والنجاح نسبي، والرأي العام يقرر إذا نجحت أم لا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout