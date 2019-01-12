مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: ترايسي قادمة ومعها موجة صقيع وثلوج

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أعلن المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة الدكتور ميشال افرام، أنه "أصبح من شبه المؤكد أنه خلال المنخفض الجوي "ترايسي"، ستتساقط الثلوج يوم الأربعاء المقبل على ارتفاع 800 متر، وربما أقل وفي البقاع، وأن لبنان سيتأثر بموجة صقيع قوية أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، إضافة إلى رياح قوية يومي الثلاثاء والأربعاء قد تجاوز 100 كيلومتر بالساعة".

وأصدر افرام سلسلة إرشادات وتحذيرات لمواجهة هذه العاصفة، شدد فيها على "المزارعين أصحاب كروم العنب العمل على تشحيلها، والمزارعين أصحاب البيوت البلاستيكية العمل على تدعيمها، ومنع تراكم الثلوج عليها والعمل على تدفئتها، كما على المواطنين الانتباه إلى الجليد مساء الخميس 17 لغاية السبت 19 كانون الثاني على ارتفاع 800 متر والبقاع، الذي سيتسبب أيضا بتجميد قساطل المياه الخارجية".

وأوصى ب"استعمال جل مانع التجمد في مشعاع السيارات، الجرارات الزراعية ومضخات المياه. وعلى المواطنين الانتباه من الرياح القوية يوم الثلاثاء 15 كانون الثاني. أما بالنسبة لأصحاب مزارع الدواجن، فعليهم العمل على تدفئتها، وعلى صيادي الأسماك الانتباه من البحر الهائج، كما على المواطنين الانتباه خلال العاصفة من كورنيش البحر والشواطئ القريبة".

وجدد تحذيره المواطنين ل"ضرورة الانتباه من الأشياء المتطايرة، وتساقط الأغصان والأشجار ولوحات الإعلانات، كما عليهم الانتباه خلال سلوك الطرقات الجبلية والالتزام بإرشادات قوى الأمن الداخلي، ويفضل سلوك طريق ضهر البيدر وترشيش، قبل عصر الأحد 13 كانون الثاني، تفاديا لحدوث انزلاقات وعدم التسبب بالازدحام"، مشددا على أن "هذه الإرشادات، هي فقط للانتباه ولا ضرورة للهلع والفزع".

وفي ما يلي نشرة مفصلة عن حالة الطقس للأيام المقبلة:

- الأحد 13/1/2019: طقس متقلب، يتحول الى غير مستقر، تنخفض درجات الحرارة إلى حدود 9 درجات بقاعا و17 درجة ساحلا.

تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد وزخات برد، تتشكل بعض السيول (الانتباه من السيول)، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر (الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية: ضهر البيدر، ترشيش،...)

تهب رياح قوية (ينبه أصحاب البيوت البلاستيكية من الرياح وصيادي الأسماك من البحر الهائج).

- الاثنين 14/1/2019: طقس غير مستقر، تنخفض درجات الحرارة إلى حدود 6 درجات بقاعا و16 درجة ساحلا.

تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد وزخات من البرد تتشكل السيول (الانتباه من السيول).

تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر (الانتباه خلال سلوك الطرقات الجبلية: ضهر البيدر، ترشيش...

- تهب رياح قوية جدا خاصة في بيروت: الانتباه من الأشياء التي تتطاير، الآرمات، الأشجار...

المواطنين الانتباه من أمواج البحر القوية.

انتباه مزارعي أصحاب البيوت البلاستيكية.

انتباه صيادي الأسماك من الأمواج.

- الثلاثاء 15/1/2019: طقس غير مستقر، عاصف، تنخفض درجات الحرارة إلى حدود 5 درجات بقاعا و15 درجة ساحلا.

تهطل أمطار متفرقة، يرافقها برق ورعد وزخات من البرد، تتشكل بعض السيول (الانتباه من السيول).

تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر، وقد يمتد تساقط ثلوج ممزوجة بالماء ليلا إلى 1000 متر والبقاع (الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية: ضهر البيدر، ترشيش،..).

تهب رياح عاتية: الانتباه من الأشياء التي تتطاير، الآرمات، الأشجار،...

المواطنين الانتباه من أمواج البحر القوية.

انتباه مزارعي أصحاب البيوت البلاستيكية.

انتباه صيادي الأسماك من الأمواج.

- ملاحظة: رياح عاتية على الساحل عامة وبيروت خصوصا (قد تتجاوز 110 كلم/ساعة).

- الأربعاء 16/1/2019: طقس عاصف مع احتمال امتداد تساقط الثلوج إلى ارتفاع 700 متر والبقاع، وربما أقل. رياح قوية جدا.

- الخميس 17/1/2019: طقس غير مستقر مع احتمال تساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر والبقاع، تنحسر العاصفة " تريسي" تدريجيا ليحل محلها الصقيع ليل الخميس على ارتفاع 700 متر وفي البقاع.

- الجمعة 18/1/2019: طقس شديد البرودة مع تشكل الصقيع على ارتفاع 600 متر وفي البقاع.

- الإرشادات الصادرة عن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية:



- الأحد 13/1/2019: تساقط الثلوج عصرا ومساء على ارتفاع 1400 متر:

- على المواطنين العائدين إلى بيروت عبر طريق ضهر البيدر وترشيش، العودة قبل الظهر.

- على المعنيين تحضير الجرافات.

- على القوى الأمنية منع مرور السيارات غير المجهزة، عند بدء تساقط الثلوج على الطرقات الجبلية.

- على المواطنين، أصحاب البيوت البلاستيكية، وصيادي الأسماك الانتباه من الرياح القوية.

- الاثنين 14/1/2019: تساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر:

- على المواطنين الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية.

- على المعنيين تحضير الجرافات.

- على القوى الأمنية منع مرور السيارات غير المجهزة، عند تساقط الثلوج على الطرقات الجبلية.

- الانتباه من السيول.

- الثلاثاء 15/1/2019: تساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر:

- على المواطنين الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية.

- على المعنيين تحضير الجرافات.

- على القوى الأمنية منع سير السيارات غير المجهزة، عند تساقط الثلوج على الطرقات الجبلية.

- الانتباه من السيول.

- تنبه المصلحة من الرياح العاتية على الساحل اللبناني عامة وبيروت خصوصا: الانتباه من الأشجار، الآرمات، الأمواج،...

- الأربعاء 16/1/2019:

- على البلديات والمعنيين التحضر لجرف الثلوج على ارتفاع 900 متر والبقاع.

- الانتباه القوي من الأمطار الغزيرة جدا والسيول وفيضان الأنهر.

- الانتباه من الرياح القوية.

- الخميس 17/1/2019:

- على البلديات والمعنيين التحضر لجرف الثلوج على ارتفاع 800 متر والبقاع.

- الانتباه من الرياح القوية.

- الانتباه والتحضر للجليد مساء الخميس على ارتفاع 700 متر وفي البقاع.