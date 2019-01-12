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أبي خليل تفقد أضرار العاصفة في جرد عاليه: سنتقدم باقتراح قانون لإعفاء الأعمال التي ستنتقل إلى هذه المنطقة من الضرائب لمدة 10 سنوات

12
JANUARY
2019
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 جال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، في القرى والبلدات في جرد عاليه، متفقدا الأضرار التي خلفتها العاصفة الثلجية الأخيرة، يرافقه مستشاره أنطوان الهاشم.

المحطة الأولى كانت في عين دارة، حيث كان في إستقباله رئيس البلدية العميد فؤاد هيدموس ونائبه أسعد يمين وأعضاء المجلس البلدي، منسق "التيار الوطني الحر" في البلدة نعمان يمين وأعضاء الهيئة وفاعليات، وقدمت عى شرفه ترويقة جبلية.

ونوه هيدموس بالأعمال "التي نفذها وقدمها أبي خليل للبلدة، خاصة في موضوع الكهرباء والإنارة، وب"وقوفه الى جانب البلدية".

وألقى أبي خليل كلمة تطرق فيها الى الأعمال التي قامت بها الوزارة لبلدة عين دارة، والمشاريع المستقبلية، متحدثا عن "مشاريع القوانين التي سيقدمها نواب التيار الوطني الحر للمجلس النيابي لأعمال مقبلة خاصة في موضوع الإعمار".

بمهريه

بعد ذلك توجه الوزير والوفد المرافق الى بلدة بمهريه للاطلاع على الأضرار التي لحقت بالبلدة.

وقال أبي خليل: "رأينا اليوم خلال جولتنا أن هناك مجموعة من المؤمنين ببلدهم، الذين إستثمروا في المشاريع السياحية في المنطقة، وخاصة أننا كدولة لم نقدم لهم أي تحفيز، وإن إقتراح القانون الذي حضرته وسنتقدم به لمجلس النواب من ضمن سلة قوانين كبيرة، من ضمنها إنهاء ملف وزارة المهجرين وإقفاله ودفع كل المستحقات للذين لم يحصلوا عليها، هو إعفاء لكل الأعمال التي ستنتقل الى هذه المنطقة من الضرائب لمدة عشر سنوات، أكانت سياحية أو إستثمارية أخرى، تحفيزا لهم للانتقال الى هذه المنطقة التي تضاهي كل المناطق الأخرى، وتحدثنا في عين دارة عن الصناعات الغذائية، وهذا ما تناولناه في زحلة بالأمس، حيث تطرقنا الى الجهود الدبلوماسية الإقتصادية الذي نقوم به لفتح أسواق جديدة. وأكيد تحدثت عن قربنا من الحدود السورية ووجوب مواكبتنا الإعمار السوري".

كفرنيس

بعدها توجه أبي خليل الى بلدة كفرنيس، حيث عقد لقاء في مركز البلدية في حضور رئيس البلدية سليمان لبس والأعضاء ورئيس معمل رشميا للانتاج الكهربائي روجيه منذر.

بعدها جال الجميع متفقدين خطوط جر المياه الى معمل رشميا والموجودة في بلدة كفرنيس، وذلك في حضور مدير الإنتاج في مؤسسة كهرباء لبنان بشارة عطية ورئيس مصلحة المعامل المائية في كهرباء لبنان فادي أبو خزام.

كذلك جرى تفقد بحيرة تجميع المياه في كفرنيس، التي تغذي خطوط جر المياه الى معمل رشميا الكهربائي.

رشميا

بعدها إنتقل أبي خليل الى بلدة رشميا متفقدا الأضرار، وانضم إليه منسق قضاء عاليه في "التيار الوطني الحر" أنطوان فرنسيس.

الغابون

ختام الجولة كان في بلدة الغابون التي أصابها الكثير من الضرر جراء العاصفة، وقال أبي خليل: "نحن اليوم في نهاية جولة تفقدية في قرى قضاء عاليه، حيث إستمعنا الى مطالب الأهالي، وخاصة في ما يتعلق بالبنى التحتية والكهرباء، بعد العاصفة التي حصلت وتحسبا للعاصفة المرتقبة، كذلك تفقدنا بحيرة كفرنيس والأضرار، وإصلاح الأضرار على خط جر المياه في كفرنيس الى معمل إنتاج الطاقة في رشميا، حيث هناك جزءان من العمل وكهرباء لبنان تقوم بالجزء المطلوب منها من أجل تأمين المنشآت الخاصة بها، واتصلنا برئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، الذي عليه تأمين الطريق التي إنهار جزء منها وتسبب بأضرار بخط جر المياه، وكذلك تحدثنا معه بشأن الإنهيار الحاصل في بلدة الغابون، والذي كنا قد حذرنا منه يوم الأحد الماضي، وكذلك حذرنا من الإنهيارات الصخرية التي تحصل أيضا في هذه البلدة، لذا المطلوب من هيئة الإغاثة ومن وزارة الأشغال المسؤولة عن الطرقات الرئيسية، التحرك لتأمين هذه الطريق بأسرع وقت، فهي تعد شريانا حيويا وأساسيا لعدة قرى تمر من هنا وتصل الى منطقة الشوف".

 

وطنية
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