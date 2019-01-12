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حقيقة لا تعرفونها عن الفتيات اللبنانيّات

12
JANUARY
2019
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وطنية - روما - نشرت الصحيفة الإيطالية "لا ريبوبليكا"، صباح اليوم، استطلاعا أكدت فيه ان "لبنانية من أصل أربعة تلجأ، وفي سن مبكر، لعمليات تجميل، والغريب بالأمر ان هذه العمليات ممكن أن تجرى في مراكز لا يشرف عليها أطباء".

وقد فاق عدد المتصفحين للاستطلاع أي موضوع آخر نشرته الجريدة، مثل الخلاف بين الحكومة والمعارضة حول الموازنة. ونظرا لأهمية الخبر الذي بدأت تتناوله وسائل التواصل الاجتماعي، استطلعت "الوكالة الوطنية للاعلام" بعض الآراء.

فقالت مغنية الأوبرا لورا اليغريني Laura Allegrini التي تترد الى لبنان بين الحين والآخر ولديها خبرة بالشؤون النسائية اللبنانية: "أنا شخصيا لم أعتمد على اي جراحة تجميلية، ربما لأن الطبيعة وهبتني الصحة والوضع الذي انا فيه ولا احتاج لذلك. ألاحظ في لبنان إفراطا باللجوء إلى عمليات التجميل خاصة في سن مبكر ومن قبل فتيات لسن بحاجة للعبث بأجسادهن. هناك حالات خاصة تستدعي التدخل، لكن الأهم العناية بالصحة، القيام بالرياضة والحفاظ على جسمنا من خلال تناول الاكل الصحي وممارسة الرياضة واليوغا والرقص".

أما المتخصصة بالازياء وبالذوق الإيطالي ماريا كريستينا ريغانو، وهي من أصل لبناني، فذكرت أن "لكل عمر أنوثته وجماله ويجب أن نتقبله بالطبع، من دون أن تهمل المرأة نفسها. أما اللجوء أحيانا إلى عمليات تجميلية، فيجب أن يتم بذكاء، كي لا تصبح كل العيون والخدود متشابهة، فتفقد المرأة تعابيرها الطبيعية وينفصل جسدها عن وجهها"، مشددة على أن "اجراء العمليات من دون مراقبة طبية خطير للغاية وقد يؤدي الى عواقب لا تحمد". 

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