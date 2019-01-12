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اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية

مؤتمر صحافي الاثنين المقبل في الواجهة البحرية لبيروت لعرض الاجراءات المتعلقة بمؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية

يعقد الساعة الثانية بعد ظهر الاثنين 14 كانون الثاني الحالي، مؤتمر صحافي في مقر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في الواجهة البحرية لبيروت، لشرح كل ما يتعلق بالقمة من اجراءات تنفيذية وإعلامية وأمنية، وخطة السير التي ستعتمد خلال أيام القمة، لا سيما في المنطقة المغلقة حيث الفنادق التي سيحل فيها القادة العرب، وصولاً إلى مقر المؤتمر في الواجهة البحرية.

يرجى من وسائل الاعلام الراغبة في تغطية المؤتمر، الحضور الى مقر القمة في seaside arena الواجهة البحرية لبيروت الساعة الواحدة والنصف لضرورات تقنية ولوجستية .