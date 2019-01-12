ابي رميا يتفقد الحواجز الأمنية على طريق اهمج - اللقلوق - العاقورة‎

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بناءً على طلب عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا، تم وضع حواجز أمنية على الطرقات الجبلية منعاً للازدحام ولتأمين السير صعوداً ونزولاً وذلك من خلال اتصاله بالأمس مع قائد الدرك العميد مروان سليلاتي، تفقد أبي رميا طريق اهمج – اللقلوق – العاقورة والحواجز الأمنية التي وضعت للتأكد من سير عملية التنظيم.

كما حيا النائب ابي رميا جهود امر فصيلة جبيل الرائد كارلوس حاماتي وامر فصيلة قرطبا النقيب شحادة فجلون وكل عناصر قوى الأمن الداخلي لتلبيتهم السريعة لندائه المستعجل، متمنياً استمرار قوى الأمن بهذا النشاط تأمينا للسلامة المرورية للمواطنين.