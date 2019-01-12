بالارقام- لهيفا و بس: انا الملكة!!

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اشتعلت المنافسة من جديد بين الإعلاميين هشام حداد وعادل كرم مساء أمس بعد عرض محطة الLbci لحلقة خاصة مع الفنانة هيفا وهبي بعنوان: "لهون وبس" بتوقيت استثنائي لضيفة استثنائية كما وصفها حداد تزامنت مع عرض قناة الMtv برنامج لبيت الكل للإعلامي عادل الكرم بالتوقيت المعتاد مستضيفاً ملكة جمال لبنان التي أفشت أسرار خسارتها في مسابقة ملكة جمال الكون.



والمفاجأة كانت تغلب برنامج لهيفا وبس بنسبة عالية على برنامج بيت الكل رغم أن محطة الLbci كانت قد سبق وعرضت حلقة من برنامج لهون وبس يوم الخميس وحققت نسبة مشاهدة عالية مما يجعلها سابقة في عالم التلفزيون بتحقيق برنامج تلفزيوني نسبة المشاهدة الأكبر ليومين متتاليين.

وبحسب شركة Ipsos حقق برنامج لبيت الكل للإعلامي عادل كرم نسبة مشاهدة ترواحت بين 9.8% و 13.2% بينما حقق برنامج لهيفا وبس نسبة تراوحت بين 14.2% و 18.5%



فهل فعلها هشام حداد باثباته أنه ملك الشاشة اللبنانية في كل الأوقات أم استضافة الفنانة هيفا وهبي كان له وقعه في التغلب على إستضافة ملكة جمال لبنان؟