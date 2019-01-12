كيف علّق جنبلاط على حادثة بقعاتا؟

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علّق رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر تويتر حول ما حدث في بقعاتا يوم امس قائلا "اذا كان حدث سوء فهم مع شرطة بقعاتا بالامس فهذا الامر يعالج ضمن الاصول القانونية اذا لزم الامر، وبتحقيق شفاف، لكن هذا لا يعني ان تترك المنطقة "سائبة" وتحرم من الحد الادنى من العين الساهرة في الظروف الحالية التي يتبين فيها بوضوح استهداف الجبل والحزب الاشتراكي".



وكانت تعرّضت إحدى الناشطات في حراك "لحقّي" لهجوم في بلدة بقعاتا الجديدة - الشوف اثناء توزيع منشورات في البلدة تدعو الى المسيرة السبت من امام وزارة العمل الى وزارة الصحة.