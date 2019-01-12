أخيراً... مايا رعيدي تكشف ما حدث في مسابقة ملكة جمال الكون! هل أخطأت ريما فقيه؟

A + A -

كشفت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي بالأمس خلال مشاركتها في برنامج "بيت الكل" مع الإعلامي عادل كرم ما حدث معها في مسابقة ملكة جمال الكون.

وأعلنت انها كانت قد وصلت لوحدها إلى بانكوك بينما كان على ريما فقيه التواجد معها هناك لحضور اجتماعات تجمع كل National directors كما كان عليها الوقوف إلى جانبها لتقديم النصائح.

وأوضحت أن بعد عدم تأهلها للTop 20 وبعد توجهها إلى الكواليس كانت مستاءة فجاءت إحدى المسؤولات في مسابقة ملكة جمال الكون وعانقتها ثم قالت لها أن السبب في عدم تأهلها هو بسبب إخفاق فريقها وهذا ما دفعها إلى التحدث عن هذا الموضوع لأنها اعتبرت أن من حق الشعب اللبناني أن يعرف الحقيقة.

وفي ختام الحلقة شجع الإعلامي عادل كرم ملكة الجمال مايا رعيدي قائلاً أنها ليست بحاجة لNational director وهي قادرة على الإستمرار وتحقيق الإنجازات بمفردها.