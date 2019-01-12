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استعدوا الأحد ظهراً .. ثلوج وأمطار غزيرة والحرارة ستلامس 4 درجات!

12
JANUARY
2019
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الإيسلاندي أحكم قبضته على الشرق الأوسط وشمال مصر، ويعمل حالياً على تغذية هذه المناطق بالمنخفضات الجوية الآتية من المحيط الأطلسي عبر شمال اوروبا من جهة، والكتل القطبية المنحدرة من شرق اوروبا من جهة اخرى، ولأنّ قيمه المتدنية طالت لبنان وسوريا وفلسطين وشمال الأردن، سوف يضرب "الإيسلاندي" هذه المناطق بيد قطبية اعتباراً من فجر الأربعاء، فتتحوّل الأمطار المتبقية من العاصفة الى ثلوج غزيرة تترافق مع موجات جليدية وتدني بدرجات الحرارة لتلامس 4 درجات ساحلاً بين الأربعاء ليلاً والخميس ليلاً، و -5 على الجبال 1000 متر.
"العملاق الأطلسي" يهزّ الشرق الأوسط.. استعدوا لأمطار وثلوج مضاعفة وتحطيم رقم قياسي!
انقلاب في الطقس غداً الأحد.. المنخفض المداري آتٍ وأمطار طيلة أسبوع!

يبدأ المنخفض العالي الفعالية تأثيره على المنطقة ظهر الأحد مع رياح جنوبية غربية باردة، تلامس 85 كلم في الساعة على الساحل، وتشتد الأمطار بعد الظهر وتتساقط الثلوج الغزيرة على المرتفعات ما فوق 1550 متر، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار وضع الطرقات الجبلية التي ستتراكم عليها الثلوج، وان لم يتدارك الوضع مع المتزلجين، فستحل الكارثة حين تحاصرهم الثلوج على الطرقات ما يسبب حوادث سير وزحمة خانقة، الأمر الذي شهدته بعض المناطق الجبلية خلال الأسبوع الفائت.


طقس الأحد، غائم قبل الظهر، يتحوّل الى بارد مع رياح ناشطة وتتساقط امطار غزيرة بعد الظهر مصحوبة بعواصف رعدية مساءً وبرَد على الساحل بينما تتساقط الثلوج على المرتفعات 1550 متر وما فوق.

الحرارة على الساحل: 17/12
على الجبال 1200متر: 6/3
في البقاع: 7/3
الضغط الجوّي: 1005hpa
الرطوبة: 87%
الرياح: جنوبية غربية سرعتها 60/85 كلم في الساعة.

ملاحظة: تشتد سرعة الرياح على الجبال العالية وتسوء الرؤيا ظهراً بسبب غبار الثلوج الذي ستحمله الرياح القوية.

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