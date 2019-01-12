طائرات حربية إسرائيلية تطلق صواريخ باتجاه دمشق والجيش السوري يتصدّى!

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أفادت وكالة "سانا" السوريّة الرسميّة بأن الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدّت لأهداف معادية في سماء دمشق وأسقطت عددًا منها.
وأشارت الوكالة الى أنّه "تم مشاهدة أكثر من ثمانية أهداف معادية تنفجر في السماء"، فيما كانت قد أشارت الى سماع دويّ انفجارات في العاصمة دمشق.
ونقل الإعلام الحربي المركزي" عن مصدر عسكريّ قوله إن "طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه اصبع الجليل قامت، في تمام الساعة 23:15، بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق"، لافتًا الى أن وسائط الدفاع الجوي تصدت على الفور للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي