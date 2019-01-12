طائرات حربية إسرائيلية تطلق صواريخ باتجاه دمشق والجيش السوري يتصدّى!

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أفادت وكالة "سانا" السوريّة الرسميّة بأن الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدّت لأهداف معادية في سماء دمشق وأسقطت عددًا منها.





وأشارت الوكالة الى أنّه "تم مشاهدة أكثر من ثمانية أهداف معادية تنفجر في السماء"، فيما كانت قد أشارت الى سماع دويّ انفجارات في العاصمة دمشق.



