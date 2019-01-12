living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دعوا أمر القمّة لرئيس البلاد ( - بقلم النائب الدكتور فريد البستاني)

12
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

أظهرت القوى السياسية والزعامات والمواقع المسؤولة في الدولة وخارجها آراء متفاوتة ومتناقضة أحياناً حول القمّة الإقتصادية العربية، التي ستُعقد بعد عشرة أيام في بيروت، والتباينات تتصل بغياب سوريا وحضورها، وهو أمرٌ بلا شك يثير في لبنان إنقسامات سابقة وراهنة ويفتح جدلاً لا ينتهي.

إذا إبتعدنا عن الأسباب العقائدية أو التحالفات والخصومات الإقليمية، التي تتصل بها مواقف بعض الأطراف اللبنانية، وقاربنا المسألة بعيون لبنانية صافية، نكتشف أنّ للبنان مصلحة في انعقاد القمّة، كما له مصلحة في حضور سوريا. وسنكتشف أنّ دعوة سوريا، التي تشكّل مصلحة لبنانية من بوابة مواكبة المتغيّرات الجارية عربياً ودولياً من جهة، وبوابة المصالح المباشرة للبنان في حل قضية النازحين، والإستعداد لدور فاعل في ورشة إعادة إعمار سورية، مشروطة بموافقة عربية تصدر عن جامعة الدول العربية وليست قراراً يتخذه لبنان. وموقف لبنان، كما قال وزير الخارجية رئيس «التيار الوطني الحر»، بين السلبية أو الحياد أو المبادرة، كان المبادرة الى تحريك التشاور العربي حول الأمر، أملاً بالحصول على توافق عربي يتيح دعوة سوريا.

في نهاية المطاف، لبنان بغنى عن المزيد من الإنقسامات. وفي غياب الحكومة الناتج من عمق الإنقسامات، لا بدّ من البحث عن كيفية حماية الداخل اللبناني من المزيد من التوترات، عبر التوافق على ما يحقق الرضى للأطراف ومصلحة لبنان، وهو مخرج الحد الأدنى الذي يجب أن يتقبّله الجميع، انطلاقاً من استحالة أن يفوز في لبنان فريق على فريق ولا يخسر لبنان.

في كل قضية خلافية، نكتشف أنّ العودة الى الدستور وحدها طريق نجاة اللبنانيين من المزيد من التدهور في أوضاعهم، وأنّ تخطّي الدستور يفتح الباب نحو المجهول. ووفقاً للدستور، إنّ التعاطي في شأن القمّة من مسؤوليات رئيس الجمهورية.

فالذين يعتبرون حضور سوريا في القمّة مطلباً يفوق في أهميته مبدأ انعقادها، يجب أن يروا في سعي وزير الخارجية بتوجيه من رئيس الجمهورية، لبلوغ توافق عربي على هذا الحضور، مصدراً للرضى بترك الملف بيد رئيس الجمهورية، بانتظار ما تُسفر عنه الإتصالات. والذين يسجّلون إحتجاجهم على حضور سوريا، يجب أن يجدوا في عدم قيام لبنان بتوجيه الدعوة منفرداً، وربط موقفه بالتشاور العربي، ما يرضيهم، طالما أنّهم ينطلقون من التمسّك بتماسك لبنان مع التوافق العربي.

رئيس الجمهورية لم يكن يوماً طرفاً في خلفية عقائدية أو تحالف إقليمي، إلّا لحساب لبنان ومن موقع لبنانيته الصافية، وبهذا يستطيع، وبحكم موقعه الدستوري، أن يضمن للبنان موقفاً يعبّر عن المصلحة اللبنانية العليا، والتي تضمن إستقرار لبنان ومصالحه وحسن علاقاته بسوريا وبسائر العرب.

دعوتنا أمام هذا النقاش، وقد قال الجميع ما عندهم، وسمع رئيس البلاد أقوالهم، وتفهّم خلفياتها وتوقّف أمام ما فيها، أن يجنّبوا لبنان مزيداً من الإنقسام والتوتر، ودعوا الأمر الى رئيس البلاد، فهو المؤتمن على المصالح العليا للبنانيين، وهو المُمسك بناصية الحرص على وحدة لبنان واللبنانيين.

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout