اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 12-01-2018

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البناء

كواليس

لفتت مصادر إعلامية إلى المحاولات المستميتة التي تبذلها وسائل الإعلام الخليجية لتخفيف قيمة القرار الأميركي بالإنسحاب من سورية والمسارعة مع كلّ خبر حول تنفيذ خطوات على طريق الإنسحاب لإعداد تقارير خاصة للتقليل من أهميتها وتصويرها عملاً روتينياً، فيما كان كلام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو واضحاً لجهة أن لا إعادة نظر بقرار الإنسحاب، وقالت المصادر: كأنّ حكام الخليج يريدون إقناع أنفسهم عبر إعلامهم بأنّ الأميركي لن ينسحب!



اللواء

غمز

توجّه دول إلى رعاياها في بيروت، إشارات بأخذ الحيطة، وصولاً إلى المغادرة، تحسباً لمفاجآت إقليمية!

همس

تتحدث المعلومات عن وقوف دولة كبرى وراء إطلاق موقوف، يُثير عاصفة خلافات واسعة!



المستقبل

يقال

إن خبيراً سياسياً عتيقاً أكّد في مجلس خاص أنه وعلى الرغم من تعدّد التسميات والتحليلات حول مسبّبات الأزمة الحكومية يبقى المستهدَف الأساس من وراء افتعال هذه الأزمة هو "التسوية الرئاسية" ومحاولة تطويق مفاعيلها.