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مصلحة الأرصاد الجوية تنفي الشائعات: هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

12
JANUARY
2019
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اصدرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية النشرة المسائية لحال الطقس اليوم جاء فيها:

الحالة العامة:
طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الأحد، حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق ايطاليا مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة.


ملاحظة : لا صحة للشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي .ذلك أن مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني هي المرجع الرسمي الوحيد المخول اصدار النشرات الجوية المختصة بتقدير أحوال الطقس في لبنان وتسمية العواصف.


الطقس المتوقع في لبنان:


السبت: صاف إجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وبقاء خطر الإنزلاق نتيجة تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1200 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل كما تنشط الرياح أحيانا ويرتفع موج البحر الى مترين . يتحول الطقس الى غائم بدءا من الظهر مع اشتداد في سرعة الرياح لتصل الى 65 كم/س . تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا ومع تقدم ساعات النهار وتكون مترافقة ببرق ورعد، تبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من 1500 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ال 1200 متر.

الإثنين: غائم اجمالا صباحا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تصبح غزيرة مع تقدم ساعات النهار وثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. يتوقع حدوث برق ورعد خاصة بعد الظهر ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 65 كم/س تشتد ليلا لتصل الى 85 كم/س و 100كم/س شمال البلاد، يتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلا ليلامس 1200 متر خاصة شمال البلاد.

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