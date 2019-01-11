مخزومي بعد لقائه الحريري: لتشكيل الحكومة في أسرع وقت

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زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيت الوسط. وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

إثر اللقاء، قال مخزومي: التقيت مع دولة الرئيس لكي أقدم له بداية التهنئة بالعام الجديد، وطبعا كانت فرصة للتحدث عن آخر التطورات الحكومية. ونحن موقفنا كان ولا يزال بأن الحكومة يجب أن تتشكل في أسرع وقت، ونتمنى على كل من يفاوض أن يصل إلى مرحلة يدرك فيها أن الوضع الاقتصادي لم يعد يتحمل، وأن هذه الحكومة لا بد من أن تتشكل في أسرع وقت ممكن، خصوصا ما نسمعه من أمور مثل إعادة هيكلة الدين، ولكي لا نخسر ما وعدنا به في "سيدر". وأضاف: إن مجلس النواب يقوم بواجبه من ناحية إقرار القوانين التي حولتها الحكومة له قبل الانتخابات، ولا بد من الإسراع في هذه العملية، لكي نظهر أننا حاضرون للعمل.



وتابع مخزومي: كما بحثنا آخر تطورات الأمور مع هذه العواصف التي تأتي إلى لبنان، ومشاريع البنى التحتية التي يحتاجها البلد. ونحن في هذا الخصوص نتمنى على البلديات وعلى المسؤولين في وزارة الأشغال أن يكونوا حاضرين، لأننا اليوم لا نتفاجأ بهذه العواصف، بل نعرف قدومها سلفا. من هنا نتمنى أن تكون هناك حركة جدية، لكي لا نظهر وكأن المواطن تفاجأ بهذه العاصفة. وجدد الدعوة إلى إجراء التحقيقات اللازمة والشفافة في كل تقصير أو إهمال كشفته العاصفة.



وختم قائلا: وفي ما خص الوضع الاقتصادي الذي نسمعه من كل التقارير الدولية، يجعل المرء أكثر حذرا من ذي قبل. لا شك أن لبنان يحميه الله، وفي الوقت نفسه هناك نوع من القرار الدولي في هذا الشأن، لكننا يجب أن نكون أيضا حذرين وأن نعمل جميعا معا، لأننا لا نستطيع أن نرسل الرسالة الخطأ في الجو الحاصل على صعيد تطورات المنطقة، خاصة في الموضوع الإسرائيلي. جميعنا نعلم أن إسرائيل تستخدم الوضع الذي نمر فيه لكي تهددنا أكثر فأكثر. أنا أعتقد أنه علينا أن نأخذ التهديد بشكل جدي، لكن يجب ألا نخاف منه، بل أن نركز على الوضع الاقتصادي. من هنا تمنيت على الرئيس الحريري أن يسرع في تشكيل الحكومة، لأن الجميع لديه مصلحة ان تكون لدينا حكومة لكي نواجه الاستحقاقات المقبلة.