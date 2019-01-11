living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحريري عرض الاوضاع مع الرياشي واستقبل قائد الجيش.. مخزومي: الوضع الاقتصادي لم يعد يتحمل ولا بد من تشكيل الحكومة في أسرع وقت

11
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مساء اليوم في "بيت الوسط"، قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات العميد طوني منصور ورئيس فرع التحقيق العميد وليد العبد. وتناول البحث الأوضاع الأمنية عموما، ولا سيما التطورات على الحدود الجنوبية، وما يقوم به الجيش من مهمات في هذه المنطقة، للحفاظ على الأمن والاستقرار والسيادة، في مواجهة التهديدات والخروقات الإسرائيلية.

وخلال اللقاء، قدم العميد العبد للرئيس الحريري نسخة من كتاب إنجازات مديرية المخابرات للعام 2018، الذي يتضمن كل ما قامت به المديرية على صعيد مكافحة الإرهاب والتجسس وملاحقة المخلين بالأمن طوال العام الماضي.

الرياشي
كما التقى الرئيس الحريري وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي وعرض معه آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.

مخزومي
ثم استقبل الحريري النائب فؤاد مخزومي الذي قال على الأثر: "التقيت مع دولة الرئيس لكي أقدم له بداية التهنئة بالعام الجديد، وطبعا كانت فرصة للتحدث عن آخر التطورات الحكومية. ونحن موقفنا كان ولا يزال بأن الحكومة يجب أن تتشكل في أسرع وقت، ونتمنى على كل من يفاوض أن يصل إلى مرحلة يدرك فيها أن الوضع الاقتصادي لم يعد يتحمل، وأن هذه الحكومة لا بد من أن تتشكل في أسرع وقت ممكن، خصوصا ما نسمعه من أمور مثل إعادة هيكلة الدين، ولكي لا نخسر ما وعدنا به في "سيدر". إن مجلس النواب يقوم بواجبه من ناحية إقرار القوانين التي حولتها الحكومة له قبل الانتخابات، ولا بد من الإسراع في هذه العملية، لكي نظهر أننا حاضرون للعمل".

أضاف: "كما بحثنا آخر تطورات الأمور مع هذه العواصف التي تأتي إلى لبنان، ومشاريع البنى التحتية التي يحتاجها البلد. ونحن في هذا الخصوص نتمنى على البلديات وعلى المسؤولين في وزارة الأشغال أن يكونوا حاضرين، لأننا اليوم لا نتفاجأ بهذه العواصف، بل نعرف قدومها سلفا. من هنا نتمنى أن تكون هناك حركة جدية، لكي لا نظهر وكأن المواطن تفاجأ بهذه العاصفة".

وختم قائلا: "ختاما، وفي ما خص الوضع الاقتصادي الذي نسمعه من كل التقارير الدولية، يجعل المرء أكثر حذرا من ذي قبل. لا شك أن لبنان يحميه الله، وفي الوقت نفسه هناك نوع من القرار الدولي في هذا الشأن، لكننا يجب أن نكون أيضا حذرين وأن نعمل جميعا معا، لأننا لا نستطيع أن نرسل الرسالة الخطأ في الجو الحاصل على صعيد تطورات المنطقة، خاصة في الموضوع الإسرائيلي. جميعنا نعلم أن إسرائيل تستخدم الوضع الذي نمر فيه لكي تهددنا أكثر فأكثر. أنا أعتقد أنه علينا أن نأخذ التهديد بشكل جدي، لكن يجب ألا نخاف منه، بل أن نركز على الوضع الاقتصادي. من هنا تمنيت على الرئيس الحريري أن يسرع في تشكيل الحكومة، لأن الجميع لديه مصلحة ان تكون لدينا حكومة لكي نواجه الاستحقاقات المقبلة وتكون سنة خير على الجميع إن شاء الله".

حمود
كما استقبل الرئيس الحريري ممثل دار الفتوى في كندا الشيخ جمال حمود على رأس وفد، وعرض معه أوضاع الجالية اللبنانية وشؤونها.

 

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout