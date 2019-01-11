عائلة النائب والوزير السابق الراحل اللواء ادغار معلوف واصلت تقبل التعازي

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واصلت عائلة النائب والوزير السابق الراحل اللواء ادغار معلوف والنائب إدي معلوف تقبل التعازي، بعد ظهر اليوم، في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام، ومن أبرز المعزين: الرئيس تمام سلام، الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الصناعة حسين الحاج حسن، الدفاع الوطني يعقوب الصراف، الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، والاتصالات جمال الجراح، والنواب: أكرم شهيب، نزيه نجم، جميل السيد، وفؤاد مخزومي، الوزير السابق زياد بارود، النواب السابقون: يوسف خليل، كميل خوري، نوار الساحلي، صلاح حنين، وجواد بولس، راعي أبرشية جبيل والبترون وما يليهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت سلوان موسي، رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة، رئيس تجمع موارنة من أجل لبنان المحامي بول كنعان، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانين فؤاد زمكحل، النقيب الياس عون، زياد عبس، إضافة إلى شخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية واعلامية.