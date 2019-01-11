بالفيديو - في انتظار العاصفة الجديدة... هل من استعدادات افضل هذه المرة؟

A + A -

مشهد اعتاد عليه جيران نهر الغدير في حي السلم بعد كل عاصفة.. ردميات نفايات وحتى مفروشات منزلية وادوات كهربائية كلها يعيد النهر لاصحابها.. باختصار هو الواقع المرير لحي الارامل، المنطقة الاكثر تضرراً في حي السلم بفعل فيضان نهر الغدير واقتحامه المنازل فحتى العبارات التي تمر السيارات عليها، خطر انهيارها ليس بالبعيد.. على كل الاحوال اعمال التنظيف جارية من قبل اليات وزارة الاشغال وبلدية الشويفات التي تأمل وضع ملف التعديات على السكة القضائية الصحيحة. صحيح ان محركات الاليات لا تهدأ ولا تعب من فتح مجرى النهر لكن الاعظم ما تخفيه الاحياء الداخلية حيث يشق النهر طريقه بين المنازل المتعدية عليه والمبنية بطريقة غير شرعية اشبه بتلال من النفايات تتوسط مجرى النهر .