العدو الاسرائيلي واصل بناء الجدار الاسمنتي في عديسة

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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان "العدو الاسرائيلي واصل اقامة الجدار الاسمنتي في عديسة وسط استنفار للجيش الذي استقدم تعزيزات عسكرية كبيرة ومدافع ثقيلة الي المنطقة. وراقبت القوات الدولية الاشغال الاسرائيلية.

في المقابل، تمركزت دبابة للعدو علي الحدود وسط انتشار لجنوده في المنطقة.

وظهرا، جال النائب قاسم هاشم في منطقة عديسة وعاين الخرق الاسرائيلي، وقال: "ان لبنان الرسمي سيواجه هذا الخرق الاسرائيلي سواء سياسيا او غير ذلك"، مشددا على "اهمية استراتيجية الجيش والشعب والمقاومة لارغام العدو على وقف خروقاته".

وحمل "الامم المتحدة مسؤولية الاعتداء الاسرائيلي"، مطالبا ب"وضع حد للعدو الذي يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا".