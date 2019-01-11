شكوى ضد منتحل صفة الياس المر على الفيسبوك

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صدر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر البيان التالي:

يتم التداول باسم دولة الرئيس الياس المر على حساب مزيف على الفيسبوك، علما ان المر لا يملك اي حساب على الفيسبوك او تويتر. وقد تقدم دولة الرئيس المر بواسطة وكيليه المحاميين عادل نصار وهلا روفايل بشكوى رسمية بتهمة الاحتيال وانتحال صفة وتزوير جنائي واستعمال المزور ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلا او مشاركا او متدخلا ، لدى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر الذي حولها بتاريخ ٢١-٩-٢٠١٨ وفقا للاصول الى رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة - مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، للتحقيق وملاحقة المزور الجنائي ومنتحل صفة دولة الرئيس المر. وما زال الملف قيد التحقيق. كما ان إجراءات اخرى يتم اتخاذها على صعيد دولي.