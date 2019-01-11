رؤساء ووزراء ونواب حاليون وسابقون وشخصيات عزوا باللواء الراحل ادغار معلوف

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تقبلت، عائلة النائب السابق الراحل ادغار معلوف والنائب ادي معلوف اليوم، التعازي بوفاته في صالون كنيسة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك ومن ابرز المعزين: الرئيس السابق اميل لحود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، الوزيران غازي زعيتر واواديس كيدانيان، والنواب: نديم الجميل، علي بزي، وهبة قاطيشة، انور الخليل، طارق المرعبي، نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري، النائب السابق غازي العريضي، رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي صقر صقر، وزراء ونواب سابقون وشخصيات سياسية واجتماعية ومسؤولون في القوى العسكرية والامنية واصدقاء الفقيد والعائلة.