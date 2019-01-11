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جال عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا برفقة رئيس بلدية اهمج السيد نزيه ابي سمعان على مركز وزارة الأشغال العامة والنقل لجرف الثلوج في اهمج، حيث اجتمعا مع رئيس المركز السيد منير ضاهر وموظفي المركز، فاطلعا على المشاكل التي يعانون منها في هذا الموسم نتيجة الأعطال الميكانيكية التي تطال المعدات بالإضافة الى كثافة الثلوج التي تخطت هذه السنة معدلاتها الموسمية منذ سنوات.



وبدوره، اتصل النائب ابي رميا بمدير عام الطرقات والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل السيد طانيوس بولس، طالباً منه تأمين معدات بكامل جهوزيتها للمركز ليستطيعوا تلبية حاجات المنطقة السكنية والسياحية. ومن ناحيته، تواصل ابي سمعان مع رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل السيد فادي مرتينوس لدراسة إمكانية مساعدة المركز حاليا من خلال تأمين الآليات والمعدات اللازمة.



ثم جال ابي رميا على طريق اللقلوق – العاقورة، للاطلاع على حالة الطرق التي لا تزال الجرافات تعمل على فتحها حسب امكانياتها. كما تفقد ابي رميا طريق مشمش – لحفد التي تضررت من جراء العاصفة "نورما".



ومن أجل تأمين السير صعوداً ونزولاً خلال عطلة هذا الأسبوع، وتفاديا لازدحام الطرقات الجبلية، تواصل النائب ابي رميا أيضا مع قائد الدرك العميد مروان سليلاتي طالبا منه وضع نقطة حاجز للدرك على الطرقات التي من المتوقع ان يسلكها اللبنانيون للتمتع بروعة الثلج.