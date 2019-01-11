إلى محبّي التزلّج.. إلتزموا بهذه التدابير في عيون السيمان وفاريا

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"من المتوقع توافد عدد كبير من المواطنين الى مركز التزلج في منطقة عيون السيمان بتاريخي 12 و 13/01/2019، وتسهيلاً لحركة المرور، تتخذ اعتباراً من الساعة 14.00 تدابير السير التالية:

- تحويل السير من SAINT ANTONIO لغاية مستديرة فاريا نزولاً (طريق فاريا القديمة) ومنعه صعوداً.

- تحويل السير من "البيستات" باتجاه SAINT ANTONIO نزولاً نحو فاريا مروراً بطريق فاريا القديمة، أو باتجاه مستديرة فقرا، ومنعه صعوداً.

- تحويل السير من القناطر نزولاً باتجاه بلدة كفرذبيان، ومنع السير صعوداً باتجاه فقرا.

أما بالنسبة الى السير المتجه من SAINT ANTONIO مروراً بساحة فقرا باتجاه القناطر يتابع طريقه على خط بلدة كفرذبيان - فيطرون من دون الالتفاف يميناً وأخذ الطريق المؤدية الى ساحة فاريا.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان منعاً للازدحام".