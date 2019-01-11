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الأمين العام المساعد للجامعة العربية: القمة الاقتصادية في بيروت في موعدها

11
JANUARY
2019
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وصل الى بيروت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مكتب الامين العام السفير حسام زكي آتيا من القاهرة على رأس وفد ضم مدير ادارة المراسم في الجامعة الوزير المفوض عبد الحميد حمزة ومدير ادارة المؤتمرات وشؤون المقر الوزير المفوض احمد مصطفى لمتابعة الاجراءات اللوجستية الخاصة بالقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي من المقرر ان تستضيفها بيروت في 19 الحالي و20 منه.


وكان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت مدير المركز القانوني لجامعة الدول العربية في بيروت السفير عبد الرحمن الصلح والديبلوماسي في مكتب الجامعة يوسف السبعاوي والديبلوماسي رامي حامدي ممثلا مديرية الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين.


وفي المطار، اكتفى زكي بالقول: "القمة في موعدها". 


اما بالنسبة الى التجاذبات في لبنان في شأن انعقادها، فقال: "التجاذبات سياسية داخلية ولا تخص الجامعة العربية، فالجامعة معنية بانعقاد القمة ونحن هنا لوضع الترتيبات مع السلطات اللبنانية لانعقادها، والقمة في موعدها إن شاء الله".
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