بالصور - باسيل من زحلة: لا يمكن أن تكون العلاقات مع سوريا موضع مزايدة داخلية يستخدمها طرف ما يريد أن يحسن علاقته الخاصة

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أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل "اننا انتهينا من السياسة الخارجية المستلحقة والتابعة"، وأضاف: "نحن أصحاب سياسة مستقلة تقوم على المعاملة بالمثل لمصلحة لبنان".



ولفت باسيل خلال زيارة يقوم بها في زحلة الى انه "عندما كانت سوريا في لبنان واجهناها حتى خروجها"، وقال: "عندما أصبحت سوريا في أرضها أعلنا بالجراة نفسها عن عزمنا على اقامة افضل العلاقات معها فلا نستحي بذلك ولا يغير أي شيء من تاريخنا".



وأكد ان "علاقتنا مع سوريا هي لمصلحة لبنان بكل مكوناته"، وتابع: "لا يمكن أن تكون العلاقات مع سوريا موضع مزايدة داخلية يستخدمها طرف ما يريد أن يحسن علاقته الخاصة بسوريا فيزايد على حساب لبنان".



ورأى باسيل ان "الحرب في سوريا خنقتنا وأقفلت الأسواق العربية في وجهنا فمن غير المقبول ان نخنق انفسنا في زمن السلم"..



وشدد على "اننا من طليعة المطالبين بعودة سوريا إلى الجامعة العربية"، وأضاف: "لن نكون مجرد تابع لغيرنا نلحق به الى سوريا عندما يقرر هو ذلك".