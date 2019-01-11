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استعدّوا للعاصفة "تريسي"... رياح "قوية جداً" وثلوج على ارتفاع 700 متر!

11
JANUARY
2019
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توقّعت مصلحة الأبحاث الزراعية وصول منخفض جوي مساء الأحد المقبل من اليونان أطلقت عليه اسم " تريسي "ويستمر لخمسة أيام، وتكون فعاليته قوية. ويكون الطقس على الشكل الآتي:


اليوم الجمعة: طقس مستقر، بارد، ترتفع درجات الحرارة الى حدود 9 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً – يتشكل الجليد ليلاً على ارتفاع 1000 متر والبقاع – يطلب الانتباه من الجليد.


السبت: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 10 درجات بقاعاً و 18 درجة ساحلاً – يتشكل الجليد مساءً على ارتفاع 1100 متر والبقاع- يطلب الانتباه من الجليد.


الاحد: طقس متقلب يتحول الى غير مستقر، تنخفض درجات الحرارة الى حدود 9 درجات بقاعاً و 17 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة يرافقها برق ورعد وزخات برد ، تتشكل بعض السيول (الانتباه من السيول)، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر ( الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية: ضهر البيدر، ترشيش،...) – تهب رياح قوية (ينبه اصحاب البيوت البلاستيكية من الرياح وصيادي الاسماك من البحر الهائج).


8- الاثنين: طقس غير مستقر، تنخفض درجات الحرارة الى حدود 6 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة يرافقها برق ورعد وزخات من البرد تتشكل السيول (الانتباه من السيول) – تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر (الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية: ضهر البيدر، ترشيش،..) تهب رياح قوية جداً خاصة في بيروت.


9- الثلاثاء: طقس غير مستقر، عاصف، تنخفض درجات الحرارة الى حدود 5 درجات بقاعاً و 15 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة يرافقها برق ورعد وزخات من البرد تتشكل بعض السيول (الانتباه من السيول) – تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وقد يمتد تساقط ثلوج ممزوجة بالماء ليلاً الى 1000 متر والبقاع (الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية: ضهر البيدر، ترشيش،..) تهب رياح عاتية على الساحل عامة وفي بيروت خصوصاً قد تتجاوز 110 كلم/ ساعة.


الاربعاء: طقس عاصف مع احتمال امتداد تساقط الثلوج الى ارتفاع 700 متر والبقاع وربما اقل – رياح قوية جداً.


الخميس: طقس غير مستقر مع احتمال تساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر والبقاع، تنحسر العاصفة " تريسي" تدريجياً ليحل محلها الصقيع ليل الخميس على ارتفاع 700 متر وفي البقاع.


الجمعة: طقس شديد البرودة مع تشكل الصقيع على ارتفاع 600 متر وفي البقاع.

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