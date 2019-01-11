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أرسلان: أجمع بعض الوصايا القديمة التي تخصّ الأوقاف الدرزية والعبث بأملاك الدروز

11
JANUARY
2019
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اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في تغريدة له على "تويتر" أنّه "أصبحت اللعبة مكشوفة ولم تعد تنطلي على أحد، فمن مواصفات النيابة في طائفتنا الكريمة أنها قائمة على الفتنة داخل العائلات لتصل الخلافات بين الأخ وأخيه والإبن وأبيه على قاعدة ضرب كل المرجعيات والفعاليات المرموقة من دينية وزمنية حتى لم يعد لأحد كلمة مسموعة سوى أذناب العائلات..، عبيد لولي النعمة أو السلطان..".
 
 
 
وأضاف: "إني أجمع بعض الوصايا القديمة التي تخص الأوقاف الدرزية والعبث بأملاك الدروز الوقفية ولن أعلّق عليها سأترك التعليق لأبناء الطائفة خاصة الأجيال الشابة الصاعدة ليروا بأم أعينهم كيف تمّ ويتمّ استغلال حقّهم.. ومن ضمنها بيع وتحرير عقارات بمبالغ زهيدة على حساب مالية الوقف، وخاصة بالوصايا الثلاث وصية الأمير السيد عبدالله التنوخي قدس الله سره والشيخ أحمد أمين الدين ونسيب باشا جنبلاط".
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