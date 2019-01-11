نقيب المحرّرين نعى مراد الخوري

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نعى الأستاذ جوزف القصيفي نقيب محرّري الصحافة اللبنانيّة، الزميل الأستاذ مراد الخوري، الذي سيُحتفل بالصلاة لراحة نفسه، الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة، في كنيسة مار الياس في عيناب. وقال النقيب القصيفي: مراد الخوري لم يكن مروره في الصحافة اللبنانيّة والعربيّة مرّ كرام، فهو ابن مهنة محترف. عمل في أعرق الصحف والمجلات اللبنانيّة وساهم في تأسيس عدة مطبوعات غير سياسيّة. أحبّ الصحافة التي زاولها لأكثر من نصف قرن ونيف، وأعطاها من علمه وثقافته ومهنيته.

لم يكتفِ مراد الخوري في صناعة الخبر وملاحقته، بل ألفّ كتبًا بالسياسة وفي الإجتماع والفن.

وأعرب النقيب القصيفي عن حزن وألمه بغياب الزميل مراد الخوري، وقال:

نمّ قرير العين يا رفيق العمر في الصحافة الورقيّة التي عشقتها والتي أصعب أوقاتها. ونستعيد في يوم غيابك صورًا من الزمن الجميل يوم كانت تختصر الصحافة قيم لبنان القائمة على الحريّة والديمقراطيّة والإنتصار لقضايا الحقّ والعدل، وهي ستبقى كذلك على الرغم من كل ما تعانيه.