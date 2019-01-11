ديما صادق في هجوم عنيف.. "عيونكم معمية وجهلكم أحمق والبلوك يليق بك"!

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علّق المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي على صورة كانت قد نشرتها الاعلامية ديما صادق وأثارت موجة من التعليقات والهجوم. وغرّد ادرعي عبر "تويتر" قائلاً: "ملايين العيون معميّة غصبًا، وزوج عيون مفتوح لقراءة الحقيقة عن أنفاق حزب الله - #لبنان 2019 #ديما_صادق".



وردّت صادق قائلة: "اولا اعينكم انتم هي المعمية منذ عقود عن حقنا بفلسطين، وعن المجازر التي اركبتموها بحقنا منذ ما قبل دير ياسين. ثانيا، يضاف الى عيونكم المعمية، جهلكم الأحمق، فهذا الزي ليس زي حزب الله بل زي التنظيم الذي تحالفتم معهم في سوريا. ثالثا: لم استعمل البلوك في حياتي، الا انه يليق بك".