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حملة جمعية عدل ورحمة: متلنا متلك

11
JANUARY
2019
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توافد أولاد المساجين، من عمر السنة إلى ثلاثة عشر عاماً، إلى جمعيّة عدل ورحمة احتفالاً بعيد الميلاد المجيد لعام 2018، رغم ظروفهم الصعبة وأحوال الطقس العاصف. وجد هؤلاء الأولاد وأهاليهم بصيص أمل في مساعدة الناس لهم في هذا العيد ضمن حملة متلنا متلك. 
 
 وأنهت جمعية عدل ورحمة في مطلع هذا الأسبوع هذه الحملة، وبالمناسبة تحدّثت مسؤولة القسم الاجتماعي، مريانا طراد، في الجمعيّة عن دور الحملة وفعاليتها وأهميّتها ومما قالته: 
 
طراد 
منذ أكثر من خمس سنوات، تنظّم جمعيّة عدل ورحمة حملة سنويّة تنظر إلى أوضاع عائلات المساجين وبخاصة الأطفال. يتمّ تحضير الحملة بمساعدة متطوّعين وجمعيّة Smile in a Box التي تتبرّع بهدايا كثيرة. وتنظّم دراسة إحصائية من قبل الفريق الاجتماعي في جمعيّة عدل ورحمة لمعرفة عدد أفراد عائلات المساجين وأعمارهم. من ثمّ، تتواصل الجمعيّة مع العائلات لإعلامها بإطلاق هذه الحملة.  تقوم أهميّة هذه الحملة على ثلاثة مستويات: الأوّل على مستوى الطفل حيث يتعرّف إلى فرحة العيد رغم ظروف عائلته، والثاني هو تمكين العلاقة بين السجين وعائلته، أمّا الثالث فيقوم على تقوية ثقة السجين بالجمعيّة وبالأعمال الإنسانية ككلّ. 
 
 
 
 
 
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