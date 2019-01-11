لقاء بين الديمقراطي اللبناني والوطني الحرّ في قضاء عاليه

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زار وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني يتقدّمه مدير الداخلية لواء جابر، منسقية قضاء عاليه في التيّار الوطني الحرّ، وكان في استقبالهم منسق القضاء أنطوان فرنسيس ومسؤول البلديات أنطوان الهاشم ومسؤول المكنة الانتخابية رافي خانجيان وعضو مجلس القضاء سلطان فياض وأعضاء هيئة المنسقية جوني عبد النور ، نايلة شهوان ، كارلا الهبر ، ريتا يزبك ، برت طراد وجوني يمين وحضر عن الديمقراطي، رئيس دائرة الشويفات منير الريشاني، ورئيس دائرة الغرب نديم يحي، ورئيس دائرة عاليه الوسطى وسيم الصايغ، ورئيس دائرة الجرد رائد الصايغ ورئيس دائرة عاليه المركزية ناجي شميط.

وقدّم الوفد التهنئة بمناسبة انتخاب المنسقية الجديدة لقضاء عاليه، وبمناسبة الأعياد المجيدة، كما جرى البحث في التنسيق والتعاون بين الحزبين، والاتفاق على عقد اجتماعات دورية على مستوى القرى والبلدات لتعزيز الشراكة وتطبيق الاتفاق السياسي الذي حصل بين قيادة التيار والحزب في خلدة. كما عرض الطرفان الشقّ الإنمائي للقرى والبلدات وكيفيّة تعزيز هذا الأمر.