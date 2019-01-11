تحذير للبنان بأكمله الأسبوع المقبل.. منخفص جويّ "عميق" قادم وهذه تفاصيله!

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حذّرت صفحة Lebanon Weather Forecast عبر صفحتها على فيسبوك من الأسبوع القادم خاصةً لبعد ظهر الثلاثاء والأربعاء.

وأفادت بأنه حسب آخر التحديثات التي طبعاً من الوارد أن تتغيّر في أيّ لحظة، يبدو أنّ لبنان من أقصى شماله حتى أقصى جنوبه على موعد مع منخفص جويّ عميق يحمل معه رياح عاتية وعواصف رعديّة عنيفة وزخّات بَرَد عصر ومساء الثلاثاء ويتبعها الأربعاء كتلة قطبيّة شديدة البرودة تعمل على تدنّي درجات الحرارة مساء الأربعاء إلى حدود ال ٦ درجات ساحِلاً وتساقط الثلوج ما دون ال ٥٠٠م. الرجاء الأخذ بعين الإعتبار أنّ هذه النشرة غير نهائيّة بتاتاً ولكنها تعكس ما ترسمه بعض الخرائط الجويّة لمنتصف الأسبوع المقبل.