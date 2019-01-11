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أسرار الصحف ليوم الجمعة 11 كانون الثاني 2019

11
JANUARY
2019
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النهار: أسرار الآلهة


إقالات وتبديلات

تقول مصادر على بيّنة مما يجري من صراع وإقالات في صفوف حزب عقائدي عريق إن ذلك يأتي على خلفية المتغيرات السورية وانسجاماً معها....

 

الحكومة والمحكمة

يعتقد نائب ووزير سابق أن الافراج عن الحكومة قد لا يسبق صدور قرار عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شباط المقبل....

 

 

 

 

 اللواء: أسرار

همس
توجّه، في مجالس خاصة، انتقادات إلى دولة كبرى، نظراً لسياسات عدم الحسم، والتردُّد في لعبة التوازنات القائمة.

غمز
يعدِّد مرجع نيابي جملة من المآخذ على الأداء الرسمي، مشدداً أن لا تراجع عن خطوط حمراء مرسومة!

لغز
يتعرّض رئيس حزب مسيحي لانتقادات، بسبب غيابه عن البلاد، في مرحلة حسّاسة، وهو خلاف لما كان يتعيّن عليه فعله.

 

 

 

 

الجمهورية: أسرار


رواية

تبلّغت سفيرة دولة كبرى رواية كاملة عمّا يحول دون تشكيل الحكومة وعبّرت عن دهشتها من حجم العقد التي جمّدت الإتصالات بهذا الشأن.

تخوّف

تخوّف نائب بعد زيارته عاصمة مؤثرة عالمياً وإجتماعه بمسؤولين معنيين من ضياع قضية النازحين السوريين على غرار ضياع قضية اللّاجئين الفلسطينيين.

مواقف

فوجئت مراجع دبلوماسية عربية بمجموعة مواقف عبّر عنها قادة لبنانيون من موضوع دعوة سوريا الى القمة الإقتصادية وسألت ألا يعلمون أن الدعوات وُجِّهت بإسم الجامعة العربية وليست بإسم لبنان.

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