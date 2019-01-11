نهاية «المستقبل»

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أعلنت إدارة صحيفة «المستقبل» أمس أنها قررت وقف إصدار النسخة الورقية من الجريدة بدءاً من 1 شباط 2019، والتحول إلى جريدة رقمية بالكامل، وذلك بعد عشرين عاماً من الصدور ورقياً.

وأوضحت الإدارة، في بيان، أن هذا القرار يعود إلى «التحولات التي تشهدها الصناعة الصحافية في لبنان والعالم، والتراجع المتواصل الذي تشهده السوق المحلية في المبيعات والمداخيل الإعلانية».



كما أعلنت أنها أوكلت مهمة تحويل الجريدة إلى منصة رقمية وإدارة هذه المنصة إلى الزميل جورج بكاسيني.



وكانت «الأخبار» قد كشفت في الأول من كانون الأول الماضي عن قرار توقف صحيفة المستقبل ورقياً، متسائلة عن مصير عشرات الموظفين، وناقلة قلقهم على تعويضاتهم.