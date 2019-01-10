رائد خوري للOTV: ما قاله الاسمر لا يكفي ومستمر في الدعوى حتى النهاية

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بالامس غير البعيد يتهم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وزير الاقتصاد علنا وبحلقة تلفزيونية مباشرة وامام الجميع بصفقة العدادات ،من دون اثاتات، واليوم يتراجع الاسمر بعدما رفض المثول امام مكتب جرائم المعلوماتية بالدعوى الشخصية التي تقدم بها خوري بحقه...لا بل اكثر من ذلك يقر بشارة الاسمر اليوم فيقول : انا لم اتهم الوزير خوري بصفقة العدادات انا نقلت ما حكي بالاعلام :

على الوزير ان يتسع صدره للحوار قال الاسمر فسـألنا :

قاسم هاشم حضر اليوم الى جانب الاسمر كعضو كتلة التنمية والتحرير فهل هي رسالة من التنمية والتحرير للتيار الوطني الحر او اقله للوزير خوري؟

عند اول امتحان مع القضاء ، وحتى قبل ان يصل الى القضاء، سقط بشارة الاسمر لا بل اسقطته اتهاماته العشوائية المتكلة على كلام بالاعلام ، اتهامات لم تنجح بمحاولة تشويه سمعة وزير الاقتصاد الذي اقر له الجميع بنجاحه وجرأته بموضوع العدادات.