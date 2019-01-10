لبنان يودّع اللواء معلوف... والحُلمُ بوطنٍ أفضل لن يموت

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بعلم الوطن الذي احب وما بخل عليه منذ ان دخل مؤسسته العسكرية ملازما وخرج منها لواء ركنا، لُف نعش اللواء ادغار معلوف. امام المستشفى العسكري كما امام مطرانية الروم الكاثوليك في بيروت رفع على اكتاف رفاق سلاح لم يعرفوه عن قرب ولكنهم سمعوا عن عسكري وسياسي صامت، لكن عاقل ووفي. على وقع لحن الموت قدمت ثلة من فوج التدخل الثالث التحية لنعش اللواء الذي تقدمته الاوسمة ولعلها الارفع، التي استحقها طيلة مسيرته



اربعة وستون عاما من الاخوة والصداقة والوفاء هكذا اختصر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وجعه على فقدان رفيق العمر. الى المطرانية في بيروت حضر الرئيس والسيدة الاولى لوداع الصديق الذي بقي وفيا من ايام الحرب الى ايام السلم. بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الذي ترأس الصلاة على راحة نفسه اعتبر ان بخسارته يخسر لبنان أحد اركانه وكانت التفاتة خاصة من قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي مثله اللواء جورج شريم، اما النائب ادي معلوف الذي حمل اسم عمه، فوعده ووالده الشهيد أن يحافظ على نظافة ذكرى الاسم، وباسم التيار الوطني الحر باكمال مسيرة النضال نفسها



اما رفاق اللواء الذي عايشوه منذ ايام بيت الشعب ثم في منفاه الباريسي وصولا الى العودة فعيونهم وحدها كشفت عن حسرتهم



من بيروت الى كفرعقاب رافقته عائلته الكبرى ويتقدمها رئيس التيار الوطني الحر الذي لطالما غمره اللواء بعطفه ومحبته كما نعاه. في بلدته المتنية ووري في الثرى بصمت، ليوافي بعد انتظار ثمانية وعشرين عاماً شقيقه الشهيد العميد الطيار بول معلوف في السماء.