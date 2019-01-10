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في يوم وَداع اللواء معلوف، عهدٌ بأنّ الحلمَ بوطن أفضل لن يموت

10
JANUARY
2019
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في يوم وَداع اللواء معلوف، عهدٌ بأنّ الحلمَ بوطن أفضل لن يموت.

لن يموت... لأنّ شعبَ لبنان لا يموت، و"ما في حدا قادر يقتلو" وَفق عبارةٍ شهيرة للنائب والوزير الراحل مِن على باب قصر بعبدا، يومَ كان تحت القصف والحصار، تداوَلَها روادُ مواقع التواصل بكثافةٍ اليوم...

لن يموت... حتى ولو لم يتمكن حتى الآن، من التخلُص من التأثير الإقليمي في وضعِه الداخلي، وَفق ما لفت رئيس الجمهورية أمام السِلك القنصلي اليوم، متمنياً تجاوُزَ العراقيل الكبيرة وإكمالَ مسيرة النهوض بالدولةِ من جديد...

لن يموت... حتى ولو تأخّر تشكيلُ الحكومة. فالأهم أن تنشأ سلطةٌ تنفيذية متوازنة، تُراعي في تركيبتها الدستورَ والأعراف والمعايير الموحّدة، وأساسُها عدالةُ التمثيل...

لن يموت... حتى ولو احترف البعضُ مهنةَ إضاعة الفرص، أو المحاولة على الأقل، تماماً كما يحدث راهناً في موضوع القمة الاقتصادية العربية، سواء بالدعوةِ إلى تأجيلها أو التلويح بتحركاتٍ في الشارع، وصولاً إلى إعلان المقاطعة في الإعلام...

لن يموت... حتى ولو وجّه رئيسُ اتحاده العمالي العام اتهاماً علنياً إلى وزيرِ اقتصاده في حلقةٍ تلفزيونية مباشَرة على الهواء، ثم رفَض الامتثال للقضاء، قبل أن يتراجعَ عن اتهاماتِه، ليُطالَبَ من الناس قبل الوزير، باعتذار...

لن يموت... حتى ولو أغرقه الفسادُ في مستنقعات المياه كلما هطل المطر...

فبعد العاصفة، الطقس الجميل، "والشمس الشارقة... والناس القاشعة"، التي لم تَعُد ذاكرتُها قصيرة، ولن تبقى مُقصِّرة في محاسبة المُقصّرين.

 

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