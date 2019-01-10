الوداع الأخير للواء ادغار معلوف في كفرعقاب..

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ودعت بلدة كفرعقاب المتنية النائب والوزير السابق اللواء الركن ادغار معلوف وسط جو من الحزن والأسى على فقدان ابنها الذي وصل جثمانه إليها عند الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم، بعدما أقيمت الصلاة لراحة نفسه في مطرانية بيروت للروم الكاثوليك.

وأقيم للراحل استقبال رسمي وحزبي وشعبي حاشد عند النصب التذكاري لشقيقه العميد الطيار بولس معلوف الذي استشهد عام 1990 في معركة ادما، ثم حمل على الأكتاف ملفوفا بالعلم اللبناني تحت قوس من الغار إلى باحة كنيسة سيدة النياح حيث أقيمت المراسم العسكرية فأدت له موسيقى الجيش التحية ثم النشيد الوطني ولحني الموت والوداع ليدخل بعدها إلى الكنيسة.

وقد أقيمت صلاة رفع البخور لراحة نفسه قبل أن يوارى في الثرى في مدافن العائلة، بحضور رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، الوزير سيزار أبي خليل، النواب: ادي معلوف، الياس بو صعب ونقولا الصحناوي، النائب السابق نبيل نقولا، كوادر من "التيار الوطني الحر"، رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة وحشد من أبناء البلدة والقرى المجاورة.