عطالله ونهرا وتداعيات العاصفة نورما

A + A -

عرض النائب جورج عطالله مع محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، في مكتبه في سرايا طرابلس، مع لتداعيات العاصفة نورما وكيفية رفع الاضرار عن المواطنين بسرعة، واعادة التيار الكهربائي وشبكة الهاتف الى عملهما في الشمال عامة والكورة خاصة.

ونوه النائب عطالله بالجهود التي بذلت والاداء المميز الذي قامت به الاجهزة الامنية والعسكرية والادارات الرسمية المعنية على المستوى الميداني خلال العاصفة التي ضربت لبنان وفي مقدمهم المحافظ نهرا.

وحضر اللقاء رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي ومستشار المحافظ للشؤون القانونية باخوس اجبع.