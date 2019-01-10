النائب الدكتور فريد البستاني ينعي اللواء معلوف والدكتور عزام بكلمات مؤثرة

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نعي عضو تكتل لبنان القوي الدكتور فريد البستاني للواء إدغار معلوف وللناشط باسكال عزام وغرد قائلا:

رفيق العماد عون في السراء والضراء على دروب النضال مشى. من المؤسسة العسكرية التي أحب مجسداً مبادىء الشرف والتضحية والوفاء، إلى الشأن العام الذي كرسه لخدمة الوطن فكان #إدغار_معلوف عنواناً للوفاء والإخلاص ونكران الذات. كبيراً عاش وكبيراً مضى لتبقى سيرته منارة الأجيال القادمة

باسكال عزام قدوة في النضال منذ اليوم الأول لتبؤ العماد عون رئاسة الحكومة الانتقالية كان يعمل بصمت وبكد في سبيل القضية التي آمن بها ألا وهي سيادة وحرية واستقلال لبنان فكان طيلة حياته قدوة للذين عايشوه وهو اليوم وبعد رحيله أصبح مثالاً يحتذى به لكل الرفاق