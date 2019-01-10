الأمطار الطوفانية والثلوج الغزيرة راجعة!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الحوض الشرقي للبحر المتوسط دخل في فترة استراحة المقاتل وفيها سينعم المواطنون بجمال الطبيعة التي كستها الثلوج اعتباراً من 900/1000 متر وما فوق.

ينشط المرتفع الجوي "الشبه مداري" فوق الدول العربية اعتباراً من يوم الخميس، ويتأثر لبنان بأجواء دافئة يتخللها ارتفاع بدرجات الحرارة خلال النهار بسبب الرياح الحنوبية الشرقية التي يطلقها المرتفع الجوي من شمال المملكة السعودية، بينما تبقى باردة ليلاً وجليدية على المرتفعات التي تعلو 1400 متر.

بالمقابل، يبسط المنخفض الإيسلاندي قيم ضغطه المتدنية فوق الدول الاسكندينافية وتنهار لتصل الى 964hpaالأمر الذي سيسبب ثوراناً في الضغوط المتدنية التي ستشمل 3 قارات فيبدأ بتوسيع دائرة نشاطه ليغطي في الأيام المقبلة القارة الأوروبية وغرب روسيا وشمال شرق افريقيا والشرق الأوسط، هذا هو العملاق الأطلسي الذي يقرع، حالياً، طبول التحذيرات لما سيأتي على الحوض الشرقي للمتوسط في الأيام المقبلة، باختصار انه يستقطب كمّاً من عواصف المحيط الأطلسي نحو البحر المتوسط فلبنان وسوريا وفلسطين والأردن، فاستمتعوا بالهدنة التي يقدّمها الشبه مداري، قبل عودة الأمطار الطوفانية والثلوج الغزيرة بعد ظهر يوم الأحد.

طقس يوم الجمعة مشمس ودافئ نهاراً يتحوّل الى بارد ليلاً.

الحرارة على الساحل: 19/13

على الجبال 1200متر: 10/4

في البقاع: 9/2

الضغط الجوّي: 1025hpa

الرطوبة: 55-65%

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها 10 كلم في الساعة.