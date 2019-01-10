living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأمطار الطوفانية والثلوج الغزيرة راجعة!

10
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الحوض الشرقي للبحر المتوسط دخل في فترة استراحة المقاتل وفيها سينعم المواطنون بجمال الطبيعة التي كستها الثلوج اعتباراً من 900/1000 متر وما فوق.

 

ينشط المرتفع الجوي "الشبه مداري" فوق الدول العربية اعتباراً من يوم الخميس، ويتأثر لبنان بأجواء دافئة يتخللها ارتفاع بدرجات الحرارة خلال النهار بسبب الرياح الحنوبية الشرقية التي يطلقها المرتفع الجوي من شمال المملكة السعودية، بينما تبقى باردة ليلاً وجليدية على المرتفعات التي تعلو 1400 متر.

 

بالمقابل، يبسط المنخفض الإيسلاندي قيم ضغطه المتدنية فوق الدول الاسكندينافية وتنهار لتصل الى 964hpaالأمر الذي سيسبب ثوراناً في الضغوط المتدنية التي ستشمل 3 قارات فيبدأ بتوسيع دائرة نشاطه ليغطي في الأيام المقبلة القارة الأوروبية وغرب روسيا وشمال شرق افريقيا والشرق الأوسط، هذا هو العملاق الأطلسي الذي يقرع، حالياً، طبول التحذيرات لما سيأتي على الحوض الشرقي للمتوسط في الأيام المقبلة، باختصار انه يستقطب كمّاً من عواصف المحيط الأطلسي نحو البحر المتوسط فلبنان وسوريا وفلسطين والأردن، فاستمتعوا بالهدنة التي يقدّمها الشبه مداري، قبل عودة الأمطار الطوفانية والثلوج الغزيرة بعد ظهر يوم الأحد.

 

طقس يوم الجمعة مشمس ودافئ نهاراً يتحوّل الى بارد ليلاً.
الحرارة على الساحل: 19/13
على الجبال 1200متر: 10/4
في البقاع: 9/2
الضغط الجوّي: 1025hpa
الرطوبة: 55-65%
الرياح: جنوبية شرقية سرعتها 10 كلم في الساعة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout