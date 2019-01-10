عناوين الصحف ليوم الخميس 10 كانون الثاني 2019

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الأخبار

وزير المال لـ«الأخبار»: نعدّ خطّة لإعادة هيكلة الدَّين العام

الحكومة في خبر كان

إحالة ملف القذّافي على التفتيش القضائي

تغييب سوريا ودعوة ليبيا وغياب الحكومة: «ألغام» قمة بيروت العربية

البناء

ترامب ينسحب من التفاوض مع الديمقراطيين... ويلوّح بإعلان حالة الطوارئ على حدود المكسيك

المقداد يعلن بدء الحوار مع قيادات كردية... و«قسد» تعلن التمسك بالوحدة والسيادة

برّي لتأجيل القمة بسبب غياب الحكومة... وكي لا تكون هزيلة دون سورية

اللواء

كارثة «تعثُّر التأليف»: مواجهة مكشوفة بين عون وبرِّي

ثلاثة وفود عراقية إلى إسرائيل؟!

الديار

الحكومة عالقة بالثلث المعطل والوطني الحرّ يتمسّك به بحجة عدم عرقلة العهد

L'Orient-Le Jour

Berry monte au créneau pour un report du sommet économique

Daily Star

Fate of Arab economic summit in question