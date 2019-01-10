أسرار الصحف ليوم الخميس 10 كانون الثاني 2019

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الأخبار

السجن 11 عاماً لوزير بتهمة التجسس لإيران

على رغم الصفقة التي تم عقدها مع النيابة العامة، إلا أنه بموجبها سيتمّ الحكم على الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف، مدة 11 عاماً فعلية، بتهمة التجسس الخطير وتقديم معلومات لإيران. وهو ما يشير إلى حجم الجرم الذي ارتكبه وطبيعة المعلومات التي قدّمها إلى الاستخبارات الإيرانية. وأوضحت النيابة العامة خلفيات الصفقة التي تم عقدها مع الوزير السجين، أن يدلي بكافة المعلومات التي أدلى بها إلى الإيرانيين مقابل هذا الحكم، ونتيجة مستوى الخطورة التي تنطوي عليها هذه القضية، تم فرض منع نشر تفاصيل عن الحقائق التي اعترف بها.

البناء

كواليس

قالت مصادر تركية إنّ الجماعات المسلحة التي كانت موضع رهان في مواجهة النصرة قد شارفت على السقوط مع انضمام أحرار الشام للنصرة، وانّ الطريق بات سالكاً أمام عملية عسكرية سورية بدعم روسيا وإيران وقوى المقاومة طلبت تركيا تأجيلها لمنح الجماعات التابعة لها فرصة التحرك، وبعد التطورات الأخيرة صار مضمون تفاهمات قمتي طهران سوتشي يقتضي ان تسحب تركيا تحفظاتها على العملية العسكرية.

اللواء

لغز

يؤكّد قريبون من حزب بارز أن تحضيرات تجري لتعويم تفاهم مع تيّار موالٍ الشهر المقبل

همس

قالت مصادر في كتلة كبرى أن القرار تجاه جمع حكومة تصريف الأعمال لبحث الموازنة، يحتاج إلى عقد استثنائي، لم يعرف ما إذا كان هناك توافق حوله.

غمز

نائب مخضرم ومقرَّب من مرجع كبير، يردّد في مجالس ضيقة أن «الرسالة الرئاسية» ما تزال على الطاولة، مستبعداً حصولها هذا الشهر.

الجمهورية

معلومات

تؤكد شخصية سياسية أنها تملك معلومات أن أحد طرفَي تسوية سياسية مشهورة، يحاول فرض تعديلات عليها تتناسب مع ظروف سياسية مقبلة.

نش

لاحظ زوّار أحد المقرّات الرسمية أن أحد جدران صالة إستقبال الضيوف كانت تشهد شلّالاً من المياه جرّاء النش في البناء القديم.

محاولات

نُقل عن مسؤول كبير أنه على رغم التأكيدات بانعقاد القمة الإقتصادية، فثمة محاولات خلف الأضواء تقوم بها جهات عربية لتأجيلها.