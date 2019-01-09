مقدمات الأخبار المسائية - OTV: ودع لبنان اليوم مناضلا كبيرا هو بسكال عزام واستقبل جثمان رمز وطني كبير هو اللواء ادغار معلوف

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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

في العام 1971 كتب ميشال أبو جودة في صحيفة النهار مقالا تحت عنوان لبنان بلد صيفي. فند فيه أحوال المشاريع آنذاك، فهل كتب على لبنان أن يتحول الى بركة مياه كبيرة وأن تحل المآسي والمعاناة مع كل شتوة حرزانة.

العاصفة نورما شتوة كبيرة لا أكثر ولا أقل، واللبنانيون كبار السن يعرفون الفترة الميلادية منذ قديم الزمن، لكنهم هذه المرة يقولون أين الحكومة والمؤسسات والإدارات.

رغم كل ما حصل في الشتوة وقبلها وما هو منتظر يستغرب اللبنانيون ويحزنون لما قاله الرئيس نبيه بري بصدق أمس: إن الحكومة فعل ماض ناقص.

وأكثر من ذلك القمة العربية الإقتصادية مهددة، والعرب بدأوا يعملون لقمتهم السياسية في آذار فهل يعني ذلك أن الحكومة مؤجلة الى ما بعد آذار، أم هي مؤجلة الى ما بعد عودة سوريا الى جامعة الدول العربية، أم هي مؤجلة الى ما يحكى في بعض المحافل الدبلوماسية من أن الديل تم بأن سوريا لروسيا ولبنان لأميركا.

في أي حال الشتوة كانت كبيرة وبدأت تتضاءل لكن ماذا التداعيات؟

قبل ذلك نشير الى خسارة لبنان في مباراته الإفتتاحية مع قطر في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن بطولة كأس آسيا، على أن فرصة لبنان بالتأهل الى الدور المقبل ما زالت قائمة وسيلعب لاحقا مع السعودية وكوريا الشمالية.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

بديعة هي اللغة العربية، والبديع هو علم قائم بحد ذاته ضمنها مقصور على العرب ومن اجله فاقت لغتهم كل لغة، ومن موقع الاستاذ وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري المشهد موضوع تشكيل الحكومة كان في خبر كان واصبح اليوم فعل ماضي ناقص لا سيما ان الاقتراحات التي جرى التداول بها مؤخرا ممنوعة من الصرف ولم يكن لها نصيب من النجاح.

ولان العروبة لها قلب نابض في ارض الشام جدد رئيس المجلس التأكيد على ضرورة مشاركة سوريا في مثل القمة الاقتصادية العربية مستندا الى اسباب موجبة لتأجيل هذه القمة غياب وجود حكومة وضرورة ان يكون لبنان علامة جمع لا طرح ولكي لا تكون هزيلة تبين هشاشة العظم اللبناني.

قضائيا وفي محاولة تفتقر ل"الف باء"العدل مكشوفة الاهداف من الوزير سليم جريصاتي لتدخل مباشر في عمل القضاء وتحديدا في قضية هنيبعل القذافي.

وجه الوزير جريصاتي فرمانا هميونيا الى رئيس هيئة التفتيش القضائي يطلب فيه الوقوف على مآلي توقيف هنيبعل القذافي وظروفه والتأكد من خلوه من اي مخالفات وتبيان الفوائد التي يجنيها لبنان من الابقاء على هنيبعل القذافي موقوفا في سجنه لمعرفة حقيقة الامام موسى الصدر ورفيقيه. ودعا جريصاتي في كتابه الى هيئة التفتيش القضائي انه يقوم بذلك من باب الحرص على الاداء القضائي وتحصينه محليا ودوليا منعا لكل تشكيك او اتهام اي جريصاتي على ما اسماه مراسلات تلقتها وزارة العدل بهذا الخصوص من نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاعتقالات التعسفية والمقرر الخاص المعني بالتعذيب في جينيف.

الرد على تدخل جريصاتي في الملف القضائي المفتوح لتوقيف هنبيعل القذافي في قضية الامام موسى الصدر ورفيقيه جاء سريعا من عضو المكتب السياسي لحركة أمل النائب علي بزي الذي اتهم جريصاتي بخرق القانون والأصول والتجرء بالمس بالحق والحقيقة وقدسية إمام الوطن، وتابع بزي: ليعلم جريصاتي بأن دس السم في العسل او الدسم لا ينفع، ونتحداه بإثبات اية مراسلة جديدة من جنيف كما يزعم. وأضاف بزي ان الصحيح الوحيد في كلام جريصاتي هو وجود حملة تقف وراءها في لبنان وليس في جنيف تلك الليبية ريم الدبري التي تتجول مع حقيبة خضراء، ويبقى السؤال من يحاسب عند اختلال ميزان العدل؟



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

قبل أن تغادر لبنان لتصبح الطريق سالكة أمام شقيقتها ترايسي اعتبارا من الأحد المقبل، أبت "نورما" إلا أن تودع اللبنانيين بكارثة جديدة، حطت رحالها اليوم في انطلياس.

هكذا تحولت بلدة التاريخ والإنسان الأول والرحابنة ولبنان الجميل إلى مستنقع كبير، كان يفترض بأقلَّ منه بكثير، لو حدث في بلد آخر، أن يطلق مسار محاسبة قضائية، لا ينتهي إلا بإطاحة مسؤولين. والمسؤولون عن كارثة اليوم عندنا معروفون، بالأسماء والاتجاهات السياسية، التي لا تكتفي على ما يبدو بإغراق البلاد في مياه الأمطار مع كل عاصفة جراء انعدام الرؤيا والتخطيط، بل تمعن في إغراق البلاد في أزمات لا تعد أو تحصى، فيما يحاضر أركانها بالعفة، في كل ملف من ملفات الوطن.

ومن كارثة انطلياس الى الكارثة الحكومية، التي حذر منها رئيس الجمهورية قبل مدة. فعلى وقع دعوة الرئيس نبيه بري الى تأجيل القمة الاقتصادية العربية كي لا تعقد هزيلة في غياب سوريا، وتزامنا مع اعتباره بأن تشكيل الحكومة بات فعلا ماضيا ناقصا، شدد الرئيس العماد ميشال عون على ان لبنان يعاني من حالة تعثر داخلي، ومن الانعكاسات السلبية لملف النازحين، واعتبر انه من موقعه كرئيس للجمهورية يعمل جاهدا للمحافظة على الخيارات الوطنية الكبرى التي صانت الوطن منذ عقود، كما نعمل ومن منطلق إن جوهر الديموقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أي شيء آخر، على تحقيق توافق واسع وتام من أجل البت بتشكيل الحكومة العتيدة، بالشراكة مع رئيسها المكلف.

ومن كارثة الحكومة، الى كارثة تسخير الجهة التي يفترض بها ان تدافع عن حقوق العمال، لتحقيق غايات سياسية مفضوحة. وعلى الطريق، تغطية المخالفات المكشوفة والموثقة، بادعاء التعرض للظلم، ومحاولة حجب الانظار عن الارتكابات الكبرى، بحملات مزيفة تحت عنوان الحفاظ على الحرية.

لكن، بعيدا من كل تلك التفاصيل، ودع لبنان اليوم مناضلا كبيرا هو بسكال عزام، واستقبل جثمان رمز وطني كبير، يستعد لوداعه غدا، هو اللواء الراحل ادغار معلوف. الوداع محزن، أما الرجاء فكبير، كما بقيامة الإنسان، كذلك بقيامة الوطن.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

بدأت نورما بالانحسار، ويكمل اللبنانيون التحسر وتعداد الاضرار..

يتحسرون على مليارات الدين التي أرهقت الدولة وقيل ان جلها للبنى التحتية، فغرقت تحت ثلوج وسيول نورما، وطاف البلد على ملمترات اضافية من أمطار الشتاء..

وان كانت الدولة اول المتضررين ببناها وهيبتها، فان اضرارا لا بأس بها لحقت بالمواطنين جراء السيول التي اجتاحت البيوت والمؤسسات من بيروت الى عكار، وانهيارات لجدران الدعم وانجرافات التربة، التي حالت العناية الالهية دون تسببها بكارثة عند اوتوستراد برج رحال جنوبا..

فلم يصف للبنانيين بياض الثلج، وجزيل الخير الذي اعطته السماء، ولم ينجوا النازحون السوريون باطفالهم الذين مات بعضهم من شدة الصقيع، وبرودة السياسات التي من المفترض ان تؤمن لهم العودة الى بلادهم ..

انتهت نورما او تكاد، وسيعود اللبنانيون الى الروزنامة السياسية اليومية التي تتصدرها الحكومة الضائعة..

رئيس الجمهورية رأى امام السلك الدبلوماسي انه ما كان يجب أن يطول تشكيل الحكومة لو اعتمد منذ البدء معيار عدالة التمثيل، الذي يجب أن يكون الحكم في أي خلاف كما قال، مضيفا انه يعمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل البت بتشكيل الحكومة العتيدة، بالشراكة مع رئيسها المكلف.

حكومة، الباحث عنها في منجد عين التينة سيجد انها كانت من خبر كان، وباتت فعل ماض ناقص.. ونتيجة لعدم وجودها، وكي لا تكون القمة الاقتصادية التي ستعقد في بيروت هزيلة، إرتأى الرئيس نبيه بري ان يتم تأجيل القمة الى حين تشكيل الحكومة في الفترة المقبلة. اما المقبل الملح، فدعوة سوريا الى القمة بحسب الرئيس بري، الذي لم يجد مبررا لعدم دعوتها..



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

ما كادت نورما العاصفة تلملم نفسها، راحلة عن الربوع اللبنانية، كاشفة عن وجوه التردي في احوال البنى التحتية وتاركة وراءها سيلا من الخسائر والاضرار في اكثر من منطقة لاسيما في عكار، اطلت من نافذة الجمود الحكومي، سلسلة مواقف تؤشر الى مرحلة جديدة من التجاذب السياسي حول سبل مقاربة عناوين المرحلة محليا واقليميا، والعراقيل التي مازالت تحيط بقضية تاليف الحكومة.

فبعد الدعوات المتكررة الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال والانطباعات التي تتكون عن تعثر المساعي لتاليف الحكومة، برزت الدعوة الى تاجيل انعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري عازيا ذلك الى غياب وجود حكومة ولأن لبنان يجب ان يكون علامة جمع وليس علامة طرح مشددا على ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة.

دعوة الرئيس بري جاءت بعد ساعات على القاء رئيس الجمهورية ميشال عون كلمة امام اعضاء السلك الديبلوماسي، وفيها تاكيد على العمل المشترك لتشكيل الحكومة بالشراكة مع الرئيس المكلف. وسبق للرئيس عون ان تطرق قبل ايام، للقمة الاقتصادية مؤكدا على انعقادها بمعزل عن تأليف الحكومة.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

كلما داويت عاصفة، هبت عاصفة. وليس بالضرورة أن تكون طبيعية بل يمكن أن تكون سياسية.

إنحسرت نورما فهبت عاصفة "هنيبعل" من دون أن تنكفئ عاصفة التأليف وعاصفة القمة العربية.

نورما انحسرت فخلفت وراءها نعما: من بياض الثلوج إلى غزارة المياه، لكن ككل شيئ في لبنان، لا تكتمل الفرحة، جزء من هذه النعم تحولت الى نقمة وكشفت فضائح بعض أجهزة الدولة وتقصيرها خصوصا لجهة العيوب الفاضحة في إنجاز الأعمال من قبل الكثير من المتعهدين: فلا زفت بقي سالما، ولا حائط دعم إلا وكان بحاجة إلى دعم، ولا أنفاق سلمت من الغرق، ولا طرقات في محاذاة الأنهر لم تغرق بالمياه.

ويمكن القول بكل صدق وشفافية:المطلوب فتح ملف المتعهدين وإنجاز الأعمال: كيف لطرقات تم تزفيتها منذ تسعة أشهر، وتحديدا في موسم الإنتخابات، تجرف الأمطار زفتها؟ هل بقي متر مربع على طرقات لبنان ولم يلحقه "الزفت الإنتخابي"، فكيف طار هذا الزفت حتى قبل ان تترجم مفاعيل الإنتخابات بحكومة جديدة؟

التقصير واضح وفاضح، ولو كنا في دولة تحترم نفسها لكانت نورما طيرت رؤوسا، لكن نورما "تلبننت" في لبنان، فأصبحت المساءلة والمعاقبة وجهة نظر. ومع انحسار نورما تعود المدارس على فتح أبوابها غدا.

من نورما إلى عاصفة "هنيبعل" سجال من العيار الثقيل بين وزير العدل سليم جريصاتي والنائب على بزي من كتلة الرئيس نبيه بري، أستخدمت فيه أقذع العبارات من مثل "فرمان" التي استخدمها بزي في معرض رده على وزير العدل، فهل يخفي هذا السجال الإحتقان المتصاعد بين بعبدا وعين التينة أو بين التيار الوطني الحر وأمل؟ جزء من هذه العاصفة يتعلق ايضا بالقمة العربية، ففيما كل الاستعدادات جارية لعقدها في موعدها، تتلاحق مواقف عين التينة بوجوب تأجيلها لسبب ظاهر هو عدم وجود حكومة وسبب ضمني هو عدم دعوة سوريا إليها.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

في شأن الطقس وانعكاسه على حياة اللبنانيين الزمن بعد نورما هو الاستخلاص من وحول وما يعادلها من بيوت الناس ومضاجعهم ومحالهم وطرقاتهم وليس استخلاص العبر طبعا فمنذ ان تكونت ذاكرتنا الجماعية ونحن نسمع بعد كل كارثة بان المسؤولية تقع على من سبق والمسؤولون يتبادلون ولا يتبدلون ذهنيات واسماء.

انطلاقا من هذه الثابتة من اين يمكن استيراد عناصر الحلم ببنا تحتية افضل؟ الا يصح فينا القول ان بنانا التحتية هي على شاكلتنا؟ وهل سمعتم ببنا تحتية تطور ما بنفسها ما لم يتطور المواطنون شعبا ومسؤولين ما بانفسهم؟ اكيد لا، واكيد رح نعيش وناكل غيرا، باي باي نورما اهلا بترايسي عساكي تكونين اكثر لطفا.

في السياسة وتأثيرها على الدول الزمن ايضا ليس لانقاذ البلاد بل لتطيير رسائل الود لنظام بشار الاسد ومطيروا الرسائل نوعان، الاول استلحاقي اذ يخاف ان يكون الاسد راجع فعلا، والثاني صادق ومقتنع بان الاسد راجع رغم ان قلبه ينبض بالفارسي الا ان الاثنين يقدمان له تجميد تشكيل الحكومة عربونا ويجزم بان الحكومة صارت في خبر كان الماضي الناقص والاثنين يحجزان له صوريا مقعدا في قمة بيروت التنموية في الشأن الاخير الاسد يعرف انهما يبيعانه من كيسه اذ ان دعوته الحقيقية الى القمة اما ان تأتي من الجامعة العربية التي فصلته من عائلتها او لا تأتي ابدا.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

الى من نشكو والشكوى الى غير الله مذلة. أندعي على مجهول كما ادعينا على مجرور؟ أم على نورما التي رفعت رايتها البيضاء وغادرت أم على مافيا الحكم التي استباحت حتى مجاري الصرف الصحي؟ أفرغت نورما ما في جعبتها من عوامل طبيعية في بلد أثبت أنه فوق الطبيعة حكومته صرفت مئتي مليار دولار دينا في رقبة البنى التحتية لكنها عجزت حتى عن تصريف الأمطار ومدت أنابيب الهدر غير الصحي إلى متعهدي مجلس الإنماء والإعمار لكنها لم تكلف نفسها عناء إعلان حال الطوارئ أدت نورما واجبها الطبيعي ومتى عرفنا السبب بطل العجب في بلاد حاميها حراميها طافت بفساد مسؤوليها غيبت مؤسساتها الرقابية حللت الثواب عما مضى وحرمت العقاب والنتيجة مافيا حاكمة متورطة عن بكرة أبيها في السرقات الموصوفة والتعديات المحمية من رؤوس حامية بلطت مجاري الأنهر بالردميات وألقت بمخلفات الكسارات والمرامل في بطون الأنهر حتى نضحت بما فيها فجرفت الأتربة وفاضت سيولا أخذت في طريقها البشر والحجر وشباك الصيادين ولم يعلق فيها فاسد واحد.

غادرت نورما لكنها راجعة بإذن الله تحت مسمى ترايسي ستمر الأزمة والناس "نساية" لكن للمواطن من نكبته نصيبا فهو عومهم في الانتخابات وهم ردوا له الجميل بأن غمروه بالوحول من الناقورة إلى مصب النهر الكبير ولو كانت المرحلة مرحلة انتخابات لشاهدنا المرشحين ونواب المناطق المنكوبة وقد خرجوا من جحورهم وتحولوا إلى ضفادع بشرية للإنقاذ من الشويفات وحي السلم على كتف الغدير إلى إهمال عكار المزمن على طرف الوطن إلى العالقين عند حدود النزوح مرورا بعامية انطلياس التي أصبحت عوامة انطلياس.

لم ترتكب نورما سوى معصية تعويم الفساد المتجذر على مدى الحكومات المتعاقبة منذ الوعود الربيعية إلى زمن التشكيل الموعود ويأتيك شريك في الحكم منذ سبعة وعشرين عاما ليقول إننا أمام دولة عاجزة عن اتخاذ قرارات جذرية.

لمت نورما نفسها تاركة صقيعا لم يتكون جليدا على طريق عين التينة التي بقيت سالكة أمام المواقف المجهزة بسلاسل سياسية فطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بوجوب تأجيل القمة الاقتصادية لأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع لا علامة طرح وكيلا تكون هزيلة، والتأكيد على ضرورة مشاركة سوريا لأن تغييب دمشق خطيئة كبيرة وهو موقف يحصن لبنان من فشل قمة لن يرتقي مستوى التمثيل فيها الى أكثر من وزير خارجية أما في الشق المتعلق بالتأليف فرأى بري أن الحكومة انتقلت من خبر كان إلى فعل ماض ناقص.

وبعيدا من الأداء السياسي المنخفض في إدارة الأزمات يكفي لبنان فخرا أن رجال الأرز حملوه للمرة الأولى إلى كأس آسيا وإن خبا المنتخب في الجولة الأولى أمام قطر فإن أول الغيث قطرة.