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افادت مصلحة الارصاد الجوية ان شتاء لبنان سوف يكون حافلا بالعواصف الجادة كنورما وذلك ان بعد ما ودعنا هذه العاصفة الممتلئة بالكوارث يحل علينا منخفض جديد لا يقل اهمية عن نورما بل يزيد.





"اريمي-Areemi" هو اسم العاصفة الجديدة التي سوف تضرب لبنان بداية الاسبوع القادم و التي قد تأتي حاملة ثلوج تلامس الـ 400 متر و قد تغطي معظم الاراضي اللبنانية فيكسوها الابيض.



تبدأ العاصفة مساعيها الاثنين 14-1 و تشتد قوتها مساء، وتستمر بالاشتداد حتى يوم الثلاثاء فتصبح سرعه الرياح تقارب الـ 80 كلم/س مع نشاط كبير في الامطار و ثلوج على الـ 800 متر.

وتشتد اكثر صباح الاربعاء لنصل الى ذروة قوتها و تتساقط الثلوج على ارتفاع 600 الى 400 متر مع سرعه رياح تصل ما بين الـ 100 الى 110 كلم بالساعة مع امطار غزيره في الساحل و خاصه في بيروت بمعدل لم يصل هطولاته منذ قرن.

وتبدا العاصفة بالانحصار تدريجياً يوم الخميس الى يوم الجمعة.