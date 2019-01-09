كأس أمم آسيا: قطر فازت على لبنان 2-0

A + A -





فازت قطر على لبنان 2-0 (الشوط الاول 0-0) في المباراة التي اجريت بينهما، مساء اليوم، على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الاماراتية في المباراة الثانية من الدور الاول للمجموعة الخامسة من مسابقة كأس آسيا ال17 لكرة القدم التي تستضيفها الامارات حتى الاول من شباط 2019.

وشهد اللعبة زهاء سبعة آلاف متفرح اكثريتهم الساحقة من اللبنانيين.

وتفوق القطريون في الاستحواذ على الكرة وحاصروا اللبنانيين في منطقتهم على مدار الشوطين، من دون فعالية في الشوط الاول.



والغى الحكم الصيني ما منغ هدفا صحيحا للبنان سجله علي حمام متابعا الكرة من ضربة ركنية في الشباك القطرية بدعوى خطأ على جورج ملكي.

وافتتح بسام الراوي التسجيل لقطر في الدقيقة 65 بكرة لعبها من ضربة حرة من حافة المنطقة اثر لمسة يد على حسن معتوق اذ ارسلها من فوق حائط الدفاع اللبناني الى يمين الحارس مهدي خليل الذي لم يتمكن من تقديرها.

ودفع المدرب المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش بلاعب الوسط المهاجم نادر مطر بدلا من روبير ملكي في الدقيقة 72 لتحريك الماكينة الهجومية.

ثم اشرك سمير اياس بدلا من جورج ملكي في الدقيقة 76.

وحسم معز محجوب النتيجة في مصلحة العنابي القطري بتسجيله الاصابة الثانية في الدقيقة 80 متابعا كرة عرضية من يسار المنطقة في الشباك اللبنانية ارتدت في مرحلة اولى من يدي الحارس مهدي خليل.

وبعدها، لعب رادولوفيتش ورقته الاخيرة بإشراك المهاجم محمد حيدر، بدلا من معتز بالله الجنيدي في الدقيقة 83.

ويلعب لبنان مباراته الثانية ضد السعودية في 12 كانون الثاني على ملعب آل مكتوم في دبي.