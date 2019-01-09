درغام: لايجاد حل جذري لفيضان النهر الكبير الجنوبي

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أعرب النائب أسعد درغام في بيان له عن أسفه للواقع المزري الذي يعيشه أهلنا في سهل عكار جراء العاصفة، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل جذري لفيضان النهر الكبير الجنوبي الذي يغرق سنويا المواطنين والأراضي الزراعية.



وأضاف: إن ما يجري من حلول ظرفية هي مجرد مسكنات، وهذا أمر غير مقبول ونحن من موقع مسؤوليتنا سنتابع الموضوع مع الوزارات المعنية لحين انشاء ساتر من الجانب اللبناني يكون كفيلا بحماية أهلنا من ارتفاع منسوب النهر خلال فصل الشتاء وبالتالي فيضانه.



وختم درغام: لا بد من توجيه الشكر لعناصر الصليب الأحمر اللبناني وعناصر الجيش اللبناني اللذان يعملان على اغاثة أهلنا، مطالبا الوزارات المعنية بالتحرك فورا لمعاينة ما يجري، كما تمنى على الهيئة العليا للاغاثة أن تأخذ بالاعتبار الواقع المزري لأبناء عكار وتتوجه فورا لمعاينة الأضرار في قرى سهل عكار المنكوبة بكل ما للكلمة من معنى.