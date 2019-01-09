مسؤولو التواصل الإجتماعي في حزب الله وحركة امل: الحزب والحركة جسدان بروح واحدة

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استعرض مسؤولو مواقع التواصل الإجتماعي في حزب الله وحركة امل الأوضاع العامة والإشكالات التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية في اجتماع مشترك وأصدروا بياناً تم التأكيد فيه على ما يلي:



"- إن الإنطلاق لمعالجة اي مشكلة يجب ان يبدأ من ثابتة ان حزب الله وحركة أمل جسدان بروح واحدة وان الثوابت والقواسم والمشتركة هي اكبر بكثير من أن تعبث بها سجالات مواقع التواصل الإجتماعي وإشكالات يصنعها بعض الناشطين على مواقع التواصل أو عدد من الحسابات الوهمية المشبوهة التي تنشط عند كل حادثة من هذا النوع لتغذية الخلاف.



- ان قرار قيادة حزب الله وحركة أمل واضح بمواجهة اي قضية فساد وهناك اطر تنظيمية داخلية للمعالجة لذلك ندعو الناشطين للتعاون مع هذه الاطر وعدم رميّ أي إتهامات باطلة ودون دليل من الطرفين والتي لا تؤدي إلى تحقيق النتيجة المرجوة من طرحها.



- التأكيد على احترام الشخصيات القيادية وعدم السماح لأي احد بتناول الشخصيات المحترمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .



- التأكيد على التعاون والتنسيق الدائم في كافة الملفات والقضايا والمناسبات والتنسيق للقيام بالأنشطة المشتركة في المناسبات القادمة.



- دعوة الناشطين من كلا الطرفين على مواقع التواصل للتحلي بروح المسؤولية والإلتفات ان بعض التغريدات والتعليقات تحقق ما يطمح اليه الأعداء في وقت لم تكسر هذه الوحدة كل الأعاصير التي عصفت بها".