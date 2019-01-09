برّي: الحكومة صارت "فعل ماضي ناقص" ولتؤجل "القمة الإقتصادية"

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نقل النواب عن الرئيس نبيه بري قوله في لقاء الأربعاء النيابي اليوم أن "موضوع تشكيل الحكومة كان في خبر كان وأصبح اليوم فعل ماضي ناقص، وأن الإقتراحات التي جرى التداول بها مؤخراً لم يكن لها نصيب من النجاح".

وحول القمة الإقتصادية العربية، اعتبر برّي أنه "في غياب وجود حكومة ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة يرى وجوب تأجيلها"، مؤكداً مجدداً على "ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة".

وتناول موضوع ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة وإحالتها الى مجلس النواب، وقال إنه "لم يصل إليه بعد أي جواب ولم يسمع بدعوة مجلس الوزراء الى الإنعقاد لمناقشة وإقرار الموازنة، والذي لا يتناقض مطلقاً مع ضرورة الإسراع بتأليف الحكومة والرجوع عن التعنّت الذي يؤخرها".

وكان الرئيس بري استقبل ظهراً الوزير السابق عبد الرحيم مراد.

من جهة أخرى، أبرق الرئيس برّي الى رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية التشيك Jarostav Kubera مهنئاً بإنتخابه.