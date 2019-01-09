living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العطلة المدرسية مستمرة غداً؟ هذا هو قرار وزير التربية

9
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده اجتماعا إداريا قانونيا تربويا خصصه للبحث في توفير متطلبات استئناف العمل التعليمي في المدارس والثانويات الرسمية اعتبارا من صباح غد الخميس في 10/1/2019، وتقرر في هذا الإجتماع وبعد الإتصال مع الجهات المعنية المختلفة بما فيها المراجع الرقابية المختصة، ما يأتي:

1- تفتح أبواب الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية في المناطق اللبنانية كافة لإسداء التعليم اعتبارا من صباح غد الخميس.

2- يترك لكل مدير مدرسة حق التقدير لجهة تمديد بدء ساعات التدريس صباحا في ضوء الظروف الواقعية السائدة في نطاق المدرسة التي يديرها.

3- يدعى افراد الهيئة التعليمية كافة بمن فيهم أساتذة التعليم الثانوي المتمرنون، إلى الإلتحاق بمراكز العمل المحددة لهم وإلى القيام بواجب التدريس للحصص المسندة إليهم، تحت طائلة اعتبار عدم الحضور أو التخلف عن القيام بالتدريس على الرغم من الحضور مخالفة قانونية ستستدعي عدم استحقاق الراتب جراء الغياب أي عدم الحضور أو التمنع عن التدريس على الرغم من الحضور. وقد تم التأكيد على مديري المدارس والثانويات وجوب وضع تقرير فوري عن أي حالة قد تحصل غيابا أو تمنعا ليصار وبالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي المتمرنين إلى إبلاغ كلية التربية في الجامعة اللبنانية المسؤولة عن صرف رواتبهم باقتطاع يوم الغياب أو التمنع من هذه الرواتب.

وقد أكد وزير التربية على أن الوزارة بدوائرها المختصة المختلفة تتابع مع مجلس الخدمة المدنية الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإنجاز مرسوم اعتبار الأساتذة الثانويين المتمرنين معينين في ملاك المديرية العامة للتربية بعد أن أعلنت كلية التربية في الجامعة اللبنانية حصولهم على شهادة الكفاءة، إذ تم إعداد مشروع المرسوم اللازم منذ أكثر من شهرين وأنجز مجلس الخدمة المدنية التدقيق الأولي فيه وسيعيده إلى هذه الوزراة خلال فترة قصيرة لتعطيه المجرى القانوني الآيل إلى إصداره، وأن الرواتب العائدة للمعنيين بمشروع المرسوم هذا، صرفت وتصرف لهم وفق الأصول وسيستمر صرفها أيضا طالما أنها مستحقة قانونا لهم، وبالتالي فإن استمرار الصرف هذا ينشىء موجب قيامهم بالتدريس المسند إليهم عملا بالقواعد القانونية المستقرة وأبرزها أن تقاضي الأجر يرتب موجب القيام بعمل. وشدد حماده على ما يتحلى به جميع المعنيين بالعملية التربوية التعليمية من حس بالمسؤولية، وبالتالي من حرص مشترك على استمرارية العمل التعليمي المنتج والمنتظم.

فندقية طرابلس 
من جهة ثانية، عقد حماده اجتماعا لمتابعة تأمين تدريب طلاب التعليم الفني الفندقي في طرابلس عن طريق تشغيل الفندق التابع للمعهد الفندقي هناك، في حضور النائبة ديما جمالي والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني سلام يونس ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر ومستشار الرئيس سعد الحريري فادي فواز والمحامي خليل أبو حبيب والمستشار القانوني القاضي سميح مداح والمستشار الإعلامي ألبير شمعون. وكان عرض للسبل الآيلة إلى صيانة المبنى وتجهيزه وتشغيله، على اعتبار أنه يشكل المكان الأنسب لتدريب الطلاب وتأمين عدد من فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية وسياحية وتربوية تحتاجها المدينة. 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout